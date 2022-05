MAJERSKÝ: Najbližšie dni ukážu, či to vláda ešte bude schopná ťahať

Bratislava 6. mája (Teraz.sk) – Najbližšie dni ukážu, či to bude aktuálna vláda schopná ťahať ďalej a eventuálne dovládnuť do konca riadneho volebného obdobia. V TASR TV to povedal predseda KDH a zároveň prešovský župan Milan Majerský.povedal v reakcii na hlasovanie Národnej rady (NR) SR zo stredy 4. mája, kedy parlament odmietol udeliť súhlas s väzobným stíhaním lídra Smeru-SD Roberta Fica.Najsilnejšie vládne hnutie OĽANO v reakcii na hlasovanie vylúčilo zo svojho poslaneckého klubu poslankyne Romanu Tabák a Katarínu Hatrákovú, čím došlo k zmene parlamentných pomerov.upozornil Majerský.Dodal, že s Robertom Ficom by sa malo zaobchádzať ako s bežným človekom, ktorého parlament nemôže ochrániť pred väzobným stíhaním. Preto s rozhodnutím poslankýň Tabák a Hatrákovej nepodporiť súhlas s jeho vydaním nesúhlasí.vyhlásil Majerský.Prvé dva roky volebného obdobia tejto vládnej koalície považuje Majerský za mimoriadne ťažké.priznal.S novým koronavírusom sme však podľa neho ani zďaleka nebojovali optimálne, vláda nebola schopná vystúpiť s jednotným a jasným postojom a hoci mala k dispozícii odborníkov, nie vždy rešpektovala ich odporúčania.pripomenul Majerský.V čase pandémie boli podľa neho oporou Slovenska samosprávy, ktoré medzi prvými zabrali aj po nástupe migračnej vlny z Ukrajiny v dôsledku vojenského útoku Ruskej federácie.Štát podľa neho s aktuálnymi opatreniami na pomoc občanom postihnutým vysokou infláciou prichádza neskoro, sú málo účinné a naviac chce na ne získať peniaze okrem iného vyšším zdanením samosprávy.upozorňuje prešovský župan.Štát podľa neho môže opatrenia financovať z vyššieho výberu daní, ktorý je jedným z dôsledkov rastu inflácie.Na jesenné komunálne a regionálne voľby sa podľa neho KDH pripravuje už od začiatku roka, regionálne organizácie majú pri rokovaniach o koalíciách voľnú ruku.konštatoval Majerský. Hnutie má zatiaľ schválených štyroch kandidátov na županov, v Nitrianskom kraji by mala kandidovať, v Žiline, v Trenčínea v Prešovskom samosprávnom kraji samotný