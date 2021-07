MAJERSKÝ: Nič lepšie ako očkovanie zatiaľ nemáme

Voľby a referendum

Otázka pre Milana Majerského:

-Ako hodnotíte kultúrny odkaz, ktorý Slovensku zanechal nedávno zosnulý umelec Milan Lasica?-

Milan Lasica bol fenomén tejto doby. Je to smutná udalosť, ale jeho dielo ostane medzi nami. Je to obrovské dielo a zaslúži si uznanie. V umeleckom nebi sa pripojil k priateľom, Júliusovi Satinskému a Jarovi Filipovi. A verím, že večný pokoj nájde nielen v umeleckom, ale aj skutočnom nebi. Je to kultúrne dedičstvo a som rád, že už dnes sa o ňom učia naše deti na stredných školách.

-V KDH navrhujete zriadiť inštitút bytového ombudsmana a upraviť zákon o vlastníctve bytov tak, aby umožnil sankcie voči správcom, zjednodušil systém kontroly a nariadil audit každé tri roky. Nie ste však v NRSR a takáto zmena by si vyžiadala novelu zákona. Ako chcete postupovať, oslovíte aktuálnych poslancov NRSR alebo si tento plán odložíte do budúcnosti?-

Niektoré návrhy KDH sú realizované v týchto vládach, niekto zoberie časť návrhu a uplatní ho pri tvorbe legislatívy, niekto zoberie celý náš návrh. Komunikovali sme s viacerými ľuďmi z regiónov, ktorí s týmto majú problém. Ak by bola lepšia vymožiteľnosť práva, netreba nám žiadneho ombudsmana. Ale práve preto, že prichádza k veľkým problémom, dokonca v určitých prípadoch k šikane, preto je potrebný. Už sa nám ozvalo niekoľko desiatok ľudí a ponúkajú nám vylepšenie tohto riešenia.



-Ako hodnotíte bytovú iniciatívu hnutia Sme rodina, ktorá aktuálne mieri do parlamentu?-

Bytov je málo, je veľký dopyt po bytoch. Ale mám veľkú obavu, Sme rodina to malo ako svoju veľkú tému v predvolebnej kampani. Tvrdili, že každý rok vybudujú 25 000 bytov. Dnes sú vo vláde a nie je vybudovaný ani jeden. My sme mali v KDH podobnú tému, kde sme tvrdili, že za predpokladu zmeny legislatívy by sme vedeli za prvý rok vybudovať 5000 bytov a potom každý ďalší rok po 10 000, teda spolu za celé volebné obdobie 35 000. Aj to by sa musela legislatíva zmeniť do takej miery, že pozemky pod bytové domy by musela miestna, resp. regionálna samospráva dať za jedno euro. A musela by sa zmeniť legislatíve v otázke toho, či sú to sociálne byty.

Ak sa v budúcnosti nájdu účinnejšie prostriedky v boji proti pandémii koronavírusu ako je očkovanie, KDH po nich určite siahne. V tejto chvíli však nič lepšie nemáme, povedal v diskusii na TASR TV líder KDH a zároveň predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.dodal.Zdôraznil, že podľa jeho názoru by očkovanie malo prebiehať na striktne dobrovoľnej báze, malo by však byť široko dostupné.pripomenul Majerský.konštatoval predseda PSK.Rozhodnutie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO), ktorý v prítomnosti predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského deklaroval, že prístup na stretnutia s pápežom Františkom počas jeho septembrovej návštevy Slovenska budú mať iba plne zaočkovaní ľudia, považuje Majerský za spôsob, ako v aktuálnej pandemickej situácii umožniť prístup na tieto zhromaždenia väčšiemu počtu ľudí.odhadol Majerský.Osobne by sa však prihováral za to, aby na stretnutia mali prístup aj veriaci, ktorí sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov.povedal predseda KDH.Aktuálne sa podľa neho krajské organizácie strany už začínajú zaoberať prípravou na budúcoročné komunálne a regionálne voľby, ktoré po prvý krát prebehnú v spoločnom termíne.pripomenul. Dodal, že príprava regionálnych a lokálnych koalícii je v kompetencii predstaviteľov hnutia v regiónoch, nebudú sa však spájať so silami, ktoré popierajú princípy demokracie.poznamenal Majerský.Rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý zakázal referendum o skrátení volebného obdobia, KDH podľa Majerského rešpektuje a otázka prípadnej zmeny ústavy v tomto smere je podľa neho v kompetencii parlamentných strán, medzi ktoré kresťanskí demokrati v tomto volebnom období nepatria.vyhlásil Majerský.