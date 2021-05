Majiteľ psieho salóna: Jar je čas na hygienu a úpravu psov

Bratislava 2. mája (TASR) - Jar je čas na hygienu a úpravu psov. Mnohým stačí kúpeľ, fén a poriadne vyčesanie srsti, iné psy potrebujú strihanie. Uviedol to majiteľ psieho salóna v Bratislave Andrej Kližan.



Jar je obdobím, keď psy začínajú meniť srsť a pĺznu, čo mnohým ľuďom prekáža. "Psom sa počas pobytu vonku či počas prechádzky na srsti zachytávajú rôzne baktérie či kúsky špiny a preto je dôležité psa raz za čas poriadne vykúpať," pripomína Kližan. Odporúča, aby sa pes kúpal štyri až päťkrát do roka. V prípade bytových psov to môže byť aj častejšie.



"Dôležité je zvoliť správne prípravky, teda šampón a kondicionér, ktoré psovi nevysušia pokožku. Zároveň je dôležité psa poriadne vysušiť, teda vyfénovať, aby neprechladol. Kúpaním a fénovaním mu zároveň odíde aj množstvo starej srsti," približuje Kližan. Podotýka, že majitelia môžu špeciálnymi hrebeňmi vyčesať nepotrebnú podstielkovú srsť. U psa sa tak zníži pĺznutie.



Pri rasách psov, ktoré majú dlhé chlpy veľmi podobné vlasu, je jar obdobím strihania. Každá rasa sa strihá podľa určitých pravidiel, tvrdí Kližan. Srsť sa môže upravovať strojčekom, niektoré časti sa však strihajú špeciálnymi nožnicami. "Pri psoch je dôležité napríklad vystrihať niektoré partie okolo zadku, na brušku či labkách, pretože tak sa bude pri psovi ľahšie udržiavať hygiena. Je to najmä pri psoch žijúcich v bytoch alebo domoch," vysvetlil.