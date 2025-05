MAJTÁNOVÁ: Slnko môže poškodiť rohovku oka, hrozí aj šedý zákal

Bratislava 25. mája (TASR) – Slnečné žiarenie môže očiam spôsobiť mnoho nepríjemností. Nosenie slnečných okuliarov by preto malo byť pre každého samozrejmosťou. V relácii TASR TV Zdravie to uviedla primárka Očnej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave Nora Majtánová.vysvetlila.Pri slnečných okuliaroch sú dôležité aj polarizačné sklá.povedala.Najlepšie sú podľa lekárky slnečné okuliare so širokými bočnicami, aby oko chránili aj pred bočným žiarením. UV filter by mal mať minimálne 400 nm. V tejto súvislosti odporučila kupovať slnečné okuliare v certifikovaných optikách, pretože okuliare napríklad z trhoviska nikdy nezaručia, že UV filter naozaj má uvádzanú ochrannú schopnosť.konštatovala doktorka. Prístroj na premeranie UV filtra však majú iba lekári, takže nakupujúci si uvádzané hodnoty nemajú ako overiť.Majtánova vysvetlila, že štandardy Európskej únie zadeľujú slnečné okuliare do viacerých kategórií.spresnila. Okuliare v kategórii jedna majú ochranu 20 percent.dodala.Keď ideme na dovolenku, mali by sme mať slnečné okuliare aspoň kategórie 2.zhodnotila. Najlepšia kategória je podľa odborníčky č. 3, ktorá chráni oko ešte viac.V poslednej kategórii, 4, sú okuliare, ktoré sa odporúčajú napríklad pre lyžiarov, ktorí lyžujú vo vyšších nadmorských výškach.upozornila.Na oči si podľa lekárky treba dávať pozor aj pri letných aktivitách.poradila s tým, že pri kúpaní v mori, ak sa potápame, netreba zabúdať na plavecké okuliare.Dôležitou ochranou očí pred slnkom je podľa Majtánovej aj prikrývka hlavy, najmä u detí.konštatovala.Vyššie riziko poškodenia očí zo slnečného žiarenia je u ľudí so svetlými očami.uzavrela.