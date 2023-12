Nechce zliezť: Malá medvedica v košickej zoo trávi už dni na strome

Košice 20. decembra (TASR) - V košickej zoologickej záhrade majú od novembra nový prírastok - mláďa medveďa hnedého menom Linda. Po vypustení v samostatnom chovnom zariadení minulý štvrtok (14. 12.) vyliezla na strom a odvtedy tam trávi čas vo dne aj v noci. Ošetrovatelia to zdôvodňujú jej plachosťou a nedôverou voči ľuďom a očakávajú, že sama zlezie dole, pričom monitorujú jej stav.



Samičku medveďa, ktorá má necelý rok, priviezli do zoo zo záchrannej stanice pre zvieratá v Zázrivej. Ide o osirelé mláďa, ktoré zjavne malo zlú skúsenosť, kým sa dostalo do opatery ošetrovateľov.



"Toto je siedme medvieďa, ktoré u nás rehabilitujeme, a vieme, že tie medvede chodia na strom, kde sa cítia bezpečnejšie. Je to pre nich prirodzené, takže nerobíme z toho senzáciu. Zdravotný stav tejto medvedice, samozrejme, kontrolujeme, ona sa pohybuje po tom strome hore - dole. Každý deň sú pri nej ošetrovatelia, ktorí sa jej venujú," uviedol pre TASR zoológ Patrik Pastorek. Mláďa je pritom podľa neho pripravené na zimné obdobie, a teda v dobrom výživovom stave. "Vzhľadom k tomu, že je jedináčik, tak vybudovať ten vzťah zviera - človek trvá trochu dlhšie," dodal zoológ.







Linda sa nachádza v chovnom zariadení, tzv. škôlke, kde prebieha fáza spoznávania vonkajšieho okolia. Vystrašiť ju mohol nový zvuk alebo v okolí prechádzajúce auto. Sledovať ju môžu aj návštevníci zoo. Na strome aktuálne trávi aj noci, pričom sa vie oprieť o konáre. "Tým, že je sama, nemá súrodencov a asi si prežila niečo ťažké, potrebuje sa cítiť bezpečne. Nechceme ju násilne dávať dole," uviedol Pastorek.



Košická zoo v lete tohto roku prichýlila iné tri zachránené medvedie mláďatá - Alicu, Huga a Michala.