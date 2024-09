SLEDUJEME: Dunaj vo Viedni prekonal rekord, valí sa na Bratislavu

Trnavskí hasiči zasahovali 150-krát

Malacky: Zvažovaná evakuácia časti obyvateľov nebola potrebná

Bratislava: Devínska Nová Ves preventívne varuje obyvateľov z ulice Na hriadkach

Čadčianske mosty sú po nedeľňajšej povodni už sprejazdnené

Malé Leváre: Obec most ponad Rudavu uzavrela, rieka začala pretekať

Bratislava/Malé Leváre 16. septembra (TASR/TERAZ.SK) - Situácia na tokoch Dolného Rakúska je mimoriadne vážna a predovšetkým nestabilná. Dunaj vo Viedni v noci prepísal rekord. Jeho prietok prekonal extrémny rok 2002, informoval portál imeteo.sk. Dolné Rakúsko vyhlásilo ešte predpoludním stav prírodnej katastrofy. Situácia sa síce upokojuje, no extrémne rastú väčšie vodné toky. Mimoriadne nestabilná situácia je na Dunaji.Na vstupnej bráne do Viedne práve Dunaj prekonal rekordný prietok z roku 2002, pričom nie je jasné, čo sa stane teraz. Hydrológovia a vodohospodári neustále korigujú povodňovú vlnu na Dunaji a to vďaka včasnému odpusteniu priehrad, čo sa v roku 2002 nestalo a čelili masívnej kritike.Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zasahovali počas nedele (15. 9.) od 6.00 do 18.00 h v súvislosti s nepriaznivým počasím celkom 150-krát. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Lena Košťálová." priblížila.Zvažovaná evakuácia obyvateľov Malaciek bývajúcich v blízkosti potoku Malina nebola zatiaľ potrebná. O rozhodnutí, ktoré padlo ešte počas noci, informuje samospráva na sociálnej sieti.Primátor Juraj Říha upozornil, že v prípade mimoriadnej zmeny budú obyvateľov dotknutého územia informovať mobilnými sirénami.uviedla hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.dodala.Mestský krízový štáb v nedeľu (15. 9.) večer rozhodol z preventívnych dôvodov, aby sa obyvatelia, ktorí bývajú pozdĺž toku Maliny, pripravili na eventuálnu evakuáciu. Mesto tiež pripravilo priestory, ktoré mali poskytnúť evakuovaným dočasné zázemie.Povodňová situácia je v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves stále veľmi komplikovaná a vážna. Informuje o tom samospráva, ktorá zároveň vyzvala obyvateľov z lokality Na hriadkach, aby si zabezpečili svoje obydlia a majetok pred prípadným zaplavením.preventívne informovala vedúca mediálneho oddelenia bratislavskej mestskej časti Martina Legáth.Už v nedeľu (15. 9.) pomáhala polícia pri evakuácii viacerých domov v Devínskej Novej Vsi. Kritická bola najmä situácia v okolí potoka Mláka.Všetky mosty v Čadci, ktoré sú majetkom mesta, sa po nedeľňajšej (15. 9.) povodni podarilo sprejazdniť. Na sociálnej sieti o tom informovala čadčianska radnica.Neprejazdné ďalej ostávajú mosty v správe štátnych organizácií.dodala samospráva.Po opadnutí vody radnica spolu s mestským podnikom služieb a dobrovoľnými hasičmi z Čadce i okolitých obcí začala s čistením zatopených oblastí a objektov v postihnutých domácnostiach a priemyselnom parku.vysvetlili z radnice.Dodali, že napriek zatopeniu autobusov Slovenskej autobusovej dopravy Žilina sa tiež podarilo zabezpečiť funkčnosť mestskej hromadnej dopravy aj prímestskej dopravy.Čadcu v nedeľu postihla 50-ročná voda. Napáchala značné škody na majetku. Podobné povodne tam zaznamenali v roku 1997. V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto aktuálne stále platí tretí stupeň hydrologickej výstrahy.Medzi obcami Gajary a Malými Levármi na Záhorí uzavreli most ponad rieku Rudava. Pre TASR to potvrdil starosta obce Malé Leváre Adrián PerneckýUž počas noci samospráva na sociálnej sieti informovala, že Rudava začína pretekať, vyzvali dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť roznášať vrecia s pieskom.Materská i základná škola budú v obci v pondelok zatvorené.