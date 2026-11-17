< sekcia Import
Malý princ od MinaLima
Legendárny príbeh, ktorý teraz môžete objavovať aj očami.
Autor OTS
Bratislava 17. novembra (OTS) - Čo keby ste sa na Malého princa pozreli úplne novými očami? Slávne grafické štúdio MinaLima, ktoré vytváralo vizuálne predmety pre filmy o Harrym Potterovi, pripravilo výpravné vydanie legendárneho príbehu Antoina de Saint-Exupéryho. Malý princ v ich podaní nie je iba kniha na čítanie, ale aj krásny vizuálny zážitok.
Mnohí čitatelia majú príbeh spojený s pôvodnými ilustráciami samotného Saint-Exupéryho. Nové vydanie však prináša celkom inú výtvarnú podobu. O jeho grafické spracovanie sa postaralo štúdio MinaLima, ktoré je známe svojou prácou na vizuálnej stránke filmovej série Harry Potter.
Výsledkom je výpravná kniha s bohato ilustrovanými stranami, interaktívnymi prvkami a množstvom grafických detailov. Čítanie tak dostáva ďalší rozmer. Stránky nie sú iba nositeľmi textu, ale stávajú sa súčasťou umeleckého zážitku. Práve v tom spočíva čaro tohto vydania - známy príbeh môžete objavovať znova, tentoraz aj prostredníctvom originálneho vizuálneho spracovania.
Za štúdiom MinaLima stoja dvaja grafickí dizajnéri, Miraphora Mina a Eduardo Lima. Preslávili sa predovšetkým prácou na filmovej sérii Harry Potter, kde vytvárali množstvo ikonických grafických predmetov. Ich rukopis poznáte z listov, novín, plagátov, máp či rôznych magických dokumentov, ktoré pomáhali vytvárať atmosféru čarodejníckeho sveta.
Ich tvorba sa vyznačuje dôrazom na detail, fantáziou a schopnosťou premeniť obyčajné predmety na malé umelecké diela. Nie je preto prekvapením, že si na spracovanie vybrali práve Malého princa. Jeho svet plný symbolov, obrazov a hlbokých myšlienok ponúka na podobnú výtvarnú interpretáciu mimoriadne veľa priestoru. „Keď sme dostali tú ponuku, zdalo sa nám, že toto dielo je jednoducho príliš ikonické a milované, aby sme ho nailustrovali,“ povedali Miraphpora a Eduardo pre kanál France24. „Napokon sme sa rozhodli, že sa vizuálne a esteticky možno trochu vzdialime od pôvodného známeho diela Saint-Exupéryho. Preto sme dizajn nasmerovali úplne iným smerom a rozhodli sme sa ho ponoriť do farieb a preniesť ho do iného sveta, namiesto toho, aby sme zostali pri niečom, čo ľudia tak dobre poznajú.“
Obaja sa pôvodne venovali návrhom filmových rekvizít a až potom prešli k dizajnu kníh. „Často premýšľame nad tým, ako sa môžu predmety a svet naokolo stať tiež postavami v príbehu. A hoci sa nám to zdá trochu zvláštne, uvidíte napríklad tu na šále, ktorý je taký charakteristický pre jeho postavu v pôvodnom diele Saint-Exupéryho, že sme sa mu rozhodli dať vlastnú podobu a akýsi vlastný charakter. Bolo to, akoby mal šál vlastnú osobnosť,“ dodávajú.
Nové vydanie Malý princ (MinaLima) je príležitosťou predstaviť klasiku ďalšej generácii, ale aj potešiť tých, ktorí ju už dávno poznajú. Je to krásny tip na darček pre malých aj veľkých čitateľov, milovníkov ilustrácií a všetkých, ktorí si potrpia na výnimočné knižné spracovanie.
Malý princ vychádza v slovenskom preklade Eleny Šmatlákovej a je určený čitateľom od 8 rokov. Tentoraz ho môžete nielen čítať, ale aj obdivovať stránku po stránke.
Milan Buno, knižný publicista
Mnohí čitatelia majú príbeh spojený s pôvodnými ilustráciami samotného Saint-Exupéryho. Nové vydanie však prináša celkom inú výtvarnú podobu. O jeho grafické spracovanie sa postaralo štúdio MinaLima, ktoré je známe svojou prácou na vizuálnej stránke filmovej série Harry Potter.
Výsledkom je výpravná kniha s bohato ilustrovanými stranami, interaktívnymi prvkami a množstvom grafických detailov. Čítanie tak dostáva ďalší rozmer. Stránky nie sú iba nositeľmi textu, ale stávajú sa súčasťou umeleckého zážitku. Práve v tom spočíva čaro tohto vydania - známy príbeh môžete objavovať znova, tentoraz aj prostredníctvom originálneho vizuálneho spracovania.
Za štúdiom MinaLima stoja dvaja grafickí dizajnéri, Miraphora Mina a Eduardo Lima. Preslávili sa predovšetkým prácou na filmovej sérii Harry Potter, kde vytvárali množstvo ikonických grafických predmetov. Ich rukopis poznáte z listov, novín, plagátov, máp či rôznych magických dokumentov, ktoré pomáhali vytvárať atmosféru čarodejníckeho sveta.
Ich tvorba sa vyznačuje dôrazom na detail, fantáziou a schopnosťou premeniť obyčajné predmety na malé umelecké diela. Nie je preto prekvapením, že si na spracovanie vybrali práve Malého princa. Jeho svet plný symbolov, obrazov a hlbokých myšlienok ponúka na podobnú výtvarnú interpretáciu mimoriadne veľa priestoru. „Keď sme dostali tú ponuku, zdalo sa nám, že toto dielo je jednoducho príliš ikonické a milované, aby sme ho nailustrovali,“ povedali Miraphpora a Eduardo pre kanál France24. „Napokon sme sa rozhodli, že sa vizuálne a esteticky možno trochu vzdialime od pôvodného známeho diela Saint-Exupéryho. Preto sme dizajn nasmerovali úplne iným smerom a rozhodli sme sa ho ponoriť do farieb a preniesť ho do iného sveta, namiesto toho, aby sme zostali pri niečom, čo ľudia tak dobre poznajú.“
Obaja sa pôvodne venovali návrhom filmových rekvizít a až potom prešli k dizajnu kníh. „Často premýšľame nad tým, ako sa môžu predmety a svet naokolo stať tiež postavami v príbehu. A hoci sa nám to zdá trochu zvláštne, uvidíte napríklad tu na šále, ktorý je taký charakteristický pre jeho postavu v pôvodnom diele Saint-Exupéryho, že sme sa mu rozhodli dať vlastnú podobu a akýsi vlastný charakter. Bolo to, akoby mal šál vlastnú osobnosť,“ dodávajú.
Pozrite si listovanie v knihe Malý princ (MinaLima):
Nové vydanie Malý princ (MinaLima) je príležitosťou predstaviť klasiku ďalšej generácii, ale aj potešiť tých, ktorí ju už dávno poznajú. Je to krásny tip na darček pre malých aj veľkých čitateľov, milovníkov ilustrácií a všetkých, ktorí si potrpia na výnimočné knižné spracovanie.
Malý princ vychádza v slovenskom preklade Eleny Šmatlákovej a je určený čitateľom od 8 rokov. Tentoraz ho môžete nielen čítať, ale aj obdivovať stránku po stránke.
Milan Buno, knižný publicista