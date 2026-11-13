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Malý svet od Táne Keleovej-Vasilkovej
Dospelé deti, nenaplnené túžby aj staré krivdy.
Autor OTS
Bratislava 13. novembra (OTS) - Na prvý pohľad príjemné čítanie o ženách, rodinách a priateľstvách. Pod povrchom však čakajú aj bolestivé témy: nenaplnené materstvo, dospelé deti, ktoré sa nevedia postaviť na vlastné nohy, partnerské krízy či staré zrady. Malý svet je návratom k známym postavám, ale aj príbehom o rozhodnutiach, ktoré si nesieme celý život.
„Je to proste svet, v ktorom vládne láska, priateľstvo, spolupatričnosť, ochota pomôcť, vypočuť si druhého...všetky tieto absolútne dôležité veci vytvárajú malý svet,“ dodáva autorka Táňa Keleová-Vasilková.
Julka má dospelé deti, priateľky Annu a Evu a svoj vlastný okruh blízkych. Do jej života však prichádzajú aj noví ľudia. Jednou z výrazných zmien je upratovanie v domácnosti Tamary a jej manžela Braňa. Nie preto, že by Julka nemala na výber alebo potrebovala zarobiť každé euro. Práca jej prináša príležitosť stretávať sa s ľuďmi, spoznávať ich a postupne odhaľovať, čo sa odohráva za dverami ich domácností.
Práve tento motív dáva autorke priestor rozvíjať viacero dejových línií. Stretávame sa aj s Alicou a Karolom, zohratým párom, ktorý napriek výraznému výškovému rozdielu tvorí harmonickú dvojicu. Ich vzťah však nie je jediný, ktorý si zaslúži pozornosť. Dôležitou postavou je aj ich dospelý syn Jakub, ktorý zostáva bývať u rodičov, nepracuje a necháva ich, aby sa oňho starali. Téma dospelých detí, ktoré sa nedokážu osamostatniť, pritom nie je iba literárnou fikciou. Mnohí rodičia podobnú situáciu poznajú aj zo svojho okolia.
Malý svet nie je iba románom o každodenných radostiach, stretnutiach a ženských rozhovoroch. Táňa sa dotýka aj tém, o ktorých sa v rodinách často mlčí. Jednou z najsilnejších je nenaplnená túžba po dieťati. Tamara sa po rokoch manželstva s Braňom vracia k rozhodnutiu, ktoré už nedokáže zmeniť. Kým jej manželovi život bez detí vyhovuje, ona čoraz bolestivejšie vníma, o čo prišla. Nezažila prvé kroky, prvé slová ani objatie vlastného dieťaťa. Jej ľútosť nie je iba spomienkou na minulosť, ale niečím, čo ju sprevádza každý deň.
Jednou z tém, ktorá sa v príbehu vracia v rôznych podobách, je odpustenie. Odpúšťať musia partneri, rodičia aj priatelia. Niekedy ide o veľké zrady, inokedy o drobné konflikty, ktoré sa postupne nahromadia a začnú narúšať vzťahy. Práve ženské priateľstvá a nedorozumenia medzi ženami patria k situáciám, v ktorých sa môžu čitatelia ľahko nájsť – alebo si uvedomiť, ako odlišne dokážu jednotliví ľudia vnímať tú istú udalosť.
Malý svet je voľným pokračovaním Sveta žien, ale zároveň prináša nový príbeh. Čitateľky, ktoré poznajú Julku, sa môžu tešiť na návrat k obľúbeným postavám. Nové čitateľky sa nemusia obávať, že by bez predchádzajúcej knihy zostali úplne mimo deja.
Milan Buno, knižný publicista
„Je to proste svet, v ktorom vládne láska, priateľstvo, spolupatričnosť, ochota pomôcť, vypočuť si druhého...všetky tieto absolútne dôležité veci vytvárajú malý svet,“ dodáva autorka Táňa Keleová-Vasilková.
Julka má dospelé deti, priateľky Annu a Evu a svoj vlastný okruh blízkych. Do jej života však prichádzajú aj noví ľudia. Jednou z výrazných zmien je upratovanie v domácnosti Tamary a jej manžela Braňa. Nie preto, že by Julka nemala na výber alebo potrebovala zarobiť každé euro. Práca jej prináša príležitosť stretávať sa s ľuďmi, spoznávať ich a postupne odhaľovať, čo sa odohráva za dverami ich domácností.
Práve tento motív dáva autorke priestor rozvíjať viacero dejových línií. Stretávame sa aj s Alicou a Karolom, zohratým párom, ktorý napriek výraznému výškovému rozdielu tvorí harmonickú dvojicu. Ich vzťah však nie je jediný, ktorý si zaslúži pozornosť. Dôležitou postavou je aj ich dospelý syn Jakub, ktorý zostáva bývať u rodičov, nepracuje a necháva ich, aby sa oňho starali. Téma dospelých detí, ktoré sa nedokážu osamostatniť, pritom nie je iba literárnou fikciou. Mnohí rodičia podobnú situáciu poznajú aj zo svojho okolia.
Malý svet nie je iba románom o každodenných radostiach, stretnutiach a ženských rozhovoroch. Táňa sa dotýka aj tém, o ktorých sa v rodinách často mlčí. Jednou z najsilnejších je nenaplnená túžba po dieťati. Tamara sa po rokoch manželstva s Braňom vracia k rozhodnutiu, ktoré už nedokáže zmeniť. Kým jej manželovi život bez detí vyhovuje, ona čoraz bolestivejšie vníma, o čo prišla. Nezažila prvé kroky, prvé slová ani objatie vlastného dieťaťa. Jej ľútosť nie je iba spomienkou na minulosť, ale niečím, čo ju sprevádza každý deň.
Jednou z tém, ktorá sa v príbehu vracia v rôznych podobách, je odpustenie. Odpúšťať musia partneri, rodičia aj priatelia. Niekedy ide o veľké zrady, inokedy o drobné konflikty, ktoré sa postupne nahromadia a začnú narúšať vzťahy. Práve ženské priateľstvá a nedorozumenia medzi ženami patria k situáciám, v ktorých sa môžu čitatelia ľahko nájsť – alebo si uvedomiť, ako odlišne dokážu jednotliví ľudia vnímať tú istú udalosť.
Malý svet je voľným pokračovaním Sveta žien, ale zároveň prináša nový príbeh. Čitateľky, ktoré poznajú Julku, sa môžu tešiť na návrat k obľúbeným postavám. Nové čitateľky sa nemusia obávať, že by bez predchádzajúcej knihy zostali úplne mimo deja.
Milan Buno, knižný publicista