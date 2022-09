Markíz hľadá manželku. Historická romanca od Elle Quinnovej

Bratislava 13. septembra (OTS) - Regentská romantická séria Worthingtonovci pokračuje. Po románe Tri týždne do svadby je tu novinka Markíz hľadá manželku Keď mala Dorothea Sternová debutovať v spoločnosti, jej matka si zlomila nohu a nemohla ju sprevádzať do Londýna. Našťastie manželka lorda Worthingtona Grace sa podujala, že sa o ňu postará, a tak Dotty prišla do mesta, kde ju s radosťou prijala jej najlepšia priateľka Charlotte, s ktorou sa odmalička tešili, že budú debutovať spolu. Hoci Dotty vyrastala na vidieku, je vnučka vojvodkyne Bristolovej a vychovali ju ako príslušníčku šľachty. A svojou krásou i duchaplnosťou očarí všetkých, no najmä Worthingtonovho bratanca Dominica, markíza Mertona.Po tom, čo Dominicovi zomrel otec a matka ochorela, vychovával ho prísny strýko a neustále mu zdôrazňoval, že si má plniť povinnosti a vyhýbať sa láske. No krásna Dotty má v sebe niečo, čomu mladý muž nevie odolať. Ak si ju chce získať, musí sa rozhodnúť: bude sa naďalej držať strýkových príkazov, alebo riskuje všetko kvôli žene, ktorá sa mu zdá dokonalá? Markíz hľadá manželku je klasická regentská romanca s úžasnou hrdinkou. Dotty má srdce na pravom mieste, je láskavá, veľkorysá, trpezlivá, chce sa vydať z lásky a určite si ju rýchlo obľúbite.Dominic je síce spočiatku neznesiteľne snobský, možno ním budete aj chvíľu opovrhovať, ale v románe prechádza vývojom a mení sa. Dotty ho priťahuje, začne k nej pociťovať silné puto.Ella Quinnová je podľa USA Today jednou z najpredávanejších autoriek inteligentných, pikantných romancí z regentského obdobia. Pred tým, ako sa stala spisovateľkou na plný úväzok, pracovala ako profesorka, právnička a prvá žena, ktorú pridelili k jednotke Zelených baretov. Obdobie regentstva v Anglicku si dokonale naštudovala, pretože ju fascinovalo a aj preto má dnes také autentické príbehy, do ktorých sa rýchlo vnoríte a doslova zažívate chute, vône a atmosféru toho obdobia.