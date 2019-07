Trojicu mužov v Maroku odsúdili za vraždu Škandinávok na trest smrti

Súd nariadil trojici taktiež zaplatenie dvoch miliónov marockých dirhamov (186.152 eur), ktoré majú vyplatiť ako odškodné rodičom zavraždenej Uelandovej.

Salé 18. júla (TASR) - Súd v Maroku odsúdil vo štvrtok na trest smrti za vlaňajšiu vraždu dvoch mladých škandinávskych turistiek troch prívržencov Islamského štátu (IS). Informovala o tom agentúra AFP.



Najvyšší možný trest vymeral súd v meste Salé ležiacom neďaleko marockej metropoly Rabat Abdassamadovi Ajjúdovi, považovanému za vodcu marockej teroristickej skupiny, a jeho dvom komplicom.



Verdikt zaznel po 11-týždňovom procese. Trojica mužov sa k vražde Škandinávok priznala a označila sa aj za prívržencov IS. Samotná extrémistická skupina, ku ktorej trojica patrí, sa však k zodpovednosti za tieto činy neprihlásila, píše AFP.



Telá 24-ročnej Dánky Louisy Vesteragerovej Jespersenovej a 28-ročnej Nórky Maren Uelandovej objavili vlani 17. decembra neďaleko vrcholu hory Tubkál v pohorí Vysoký Atlas. Obe ženy boli študentkami na nórskej univerzite.



Abdassamad Ajjúd, 25-ročný pouličný predavač a neoficiálny imám, sa na jednom z pojednávaní priznal k odťatiu hlavy jednej zo žien. K vražde druhej sa priznal 27-ročný tesár Júnis Uziád, zatiaľ čo 33-ročný Rašíd Afattí obe vraždy nahrával na svoj mobilný telefón.



Prokurátori žiadali pre všetkých troch tresty smrti, a to aj napriek tomu, že Maroko popravy od roku 1993 de facto nevykonáva.



Prokuratúra trojicu mužov označila za "krvilačné monštrá". Poukazovala pritom aj na fakt, že pitva odhalila na tele Jespersenovej, ktorej odťali hlavu, až 23 zranení, a na tele Uelandovej sedem zranení.



Obhajoba zase hovorila o "poľahčujúcich okolnostiach", pričom poukazovala na zlé "sociálne pomery a psychologickú nevyrovnanosť" obžalovaných. Tí pochádzajú so skromných pomerov s veľmi nízkou mierou vzdelanosti a väčšinu života prežili v chudobných oblastiach turistami vyhľadávaného Marrákeša.



Súd nariadil trojici taktiež zaplatenie dvoch miliónov marockých dirhamov (186.152 eur), ktoré majú vyplatiť ako odškodné rodičom zavraždenej Uelandovej.



Advokáti rodiny Jespersenovej marocké úrady obvinili, že pred vraždami nedokázali sledovať aktivity aspoň časti podozrivých. Súd však zamietol ich žiadosť o odškodnenie vo výške desiatich miliónov dirhamov, ktoré v tejto súvislosti požadovali priamo od Marockého kráľovstva.



Tresty od päťročného odňatia slobody až po trest smrti vymeral súd aj ďalším obžalovaným v tomto prípade, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na súkromný marocký spravodajský portál Hespress. Ostro sledovaný proces s 24 podozrivými prebiehal od 2. mája.