MARUŠIAK: V Poľsku je stav dvojvládia a vysoká polarizácia spoločnosti

Bratislava 3. januára (Teraz.sk) – Nová poľská vládna koalícia nevie bez dohody s prezidentom Andrzejom Dudom presadiť novú legislatívu, keďže v dolnej komore parlamentu, Sejme, nedisponuje dostatočnou väčšinou na to, aby dokázala prelomiť jeho veto. Prezident je však blízky aktuálne opozičnej strane Právo a spravodlivosť (PiS) a politickému premosteniu patovej situácie bráni vysoká polarizácia poľskej politickej scény, aj celej spoločnosti. V TASR TV to povedal politológ Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak.Nová vládna koalícia pod vedením bývalého predsedu Európskej Rady Donalda Tuska podľa Marušiaka avizovala už pred voľbami veľké zmeny tak v oblasti kontroverznej súdnej reformy, ako aj verejnoprávnych médií. Na prelomenie prezidentského veta by však potrebovala dvojtretinovú väčšinu poslancov, ktorú v tejto chvíli nemá.konštatuje Marušiak.Riešenie formou rokovania o vytvorení konsenzuálnej vlády najsilnejších politických síl je podľa neho nereálne vzhľadom na veľkú polarizáciu poľskej politiky a spoločnosti.naznačil.Poľská ústava podľa neho umožňuje zmenu vlády len za splnenia pomerne náročných podmienok, zotrvanie súčasného stavu je však tiež neudržateľné.upozornil.Antagonistický vzťah podľa Marušiaka nemajú len poľskí politici, ale aj ich voliči. Tuskovu liberálnejšiu širokú koalíciu podporuje skôr mestský volič zo západu Poľska, konzervatívne Právo a spravodlivosť má oporu v regiónoch a východe krajiny.Jedným z dôsledkov politickej krízy je chaos v oblasti verejnoprávnych médií, najmä televízie, ktorá podľa Marušiaka v rokoch vlády PiS nedokázala garantovať objektívnosť informovania a skĺzavala do polohy vládneho propagandistického média.upozornil.Sejm prijal v decembri uznesenie, v ktorom vyzval na obnovenie právneho poriadku a nestrannosti verejnoprávnych médií. Minister kultúry Bartlomiej Sienkiewicz následne vymenil šéfov a správne rady verejnoprávneho rozhlasu a televízie, ako aj tlačovej agentúry PAP. Následne sa rozhodol dať tri poľské verejnoprávne médiá do likvidácie. Opozícia kroky novej vlády ostro kritizovala ako nezákonné.upozornil Marušiak.Nesystémové riešenie, ktoré zvolila nová poľská vládna koalícia, môže byť podľa neho v konečnom dôsledku ešte horšie, ako samotný problém spôsobený bývalou vládou.povedal Marušiak.Prezident Duda sa rozhodol vetovať štátny rozpočet na rok 2024 práve s odkazom na vývoj vo verejnoprávnych médiách. Nový návrh vládneho rozpočtu počíta s presunutím zdrojov pôvodne určených pre verejnoprávne médiá na iné účely. Na otázku, prečo by prezident nemal vetovať aj nový návrh rozpočtu, Marušiak odpovedal, že môže vetovať aj tento nový návrh a paralýza štátu bude pokračovať.konštatoval.Pozitívnou správou pre Poliakov je rozhodnutie Európskej komisie (EK) poskytnúť prvých päť miliárd z finančných prostriedkov určených na obnovu krajiny po pandémii covidu, ktoré Brusel pozastavil pre obavy z oslabovania princípov právneho štátu. Poľsko však zatiaľ kontroverznú legislatívu nezmenilo a bez dohody s prezidentom ju ani nebude vedieť zmeniť.konštatoval Marušiak.