MARUŠIAK: V4 nebola v poľskej politike nikdy predmetom horúcich debát

Pozrite si CD klub s Pavlom Demešom a jeho hosťom.



Rozhovor vo forme podcastu nájdete TU.

Bratislava 3. novembra (TASR TV) - Vyšehradská štvorka (V4) nebola nikdy predmetom horúcich debát v poľskej politike. To je pre Poľsko príliš malý aktér. V relácii CD Klub Pavla Demeša v TASR TV to uviedol riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak.Ako skonštatoval, horizonty poľskej zahraničnej politiky a priority smerujú skôr východozápadným smerom - na východe Rusko a Ukrajina a na západe Nemecko.pripomenul Marušiak.Výzvy v rámci V4 vidí najmä v geopolitických otázkach, ktoré spôsobovali. Krajiny V4 môže spájať otázka nelegálnej migrácie. Podotkol, že toto zoskupenie spájajú ale zároveň aj rozdeľujú bezpečnostné otázky.V mnohých aspektoch, ideologických či vojenskobezpečnostných vo vzťahu k Ukrajine, sa môže podľa jeho slov V4. Zároveň však pripúšťa aj vznik iných spojenectiev.Podľa Marušiaka možno očakávať, že Poľsko bude mať novú vládu do začiatku decembra, pričom pravdepodobnosť, že líder poľskej Občianskej platformy (PO) Donald Tusk bude premiérom, môže byť podľa neho až 80 percent.uviedol Marušiak.PO sa podľa neho líši od doteraz vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) tým, že prikladá veľký význam rozvíjaniu dobrých vzťahov s partnermi v EÚ.dodal.