Máte radi saunu či prechádzky? Môžete dostať atletickú nohu

Bratislava 27. septembra (OTS) - Farmaceutka Lívia Peštová z lekárne Dr. Max vo Vranove nad Topľou vás naučí, ako rozpoznať toto ochorenie, čo zahŕňa liečba a v čom spočíva prevencia.Názov ochorenia vznikol z pomenovania ,,atlét“, keďže ide o ochorenie typické pre ľudí, ktorých chodidlá sú pravidelne vystavené uzatvorenej obuvi vo vlhkom prostredí. Atletická noha postihuje kožu nôh medzi prstami a stupaje. Pri neliečenom ochorení prechádza do chronickej formy, ktorá sa prejavuje šupinatením bez svrbenia, pričom sa môže zameniť s ekzémom alebo obyčajnou suchosťou. Infekcia sa môže prenášať kontaminovanou podlahou, uterákmi, oblečením alebo prejsť z nôh na ruky, nechty, slabiny alebo na iné časti tela.Počas letných mesiacov je vysoko pravdepodobné, že sa s atletickou nohou stretnete na verejných priestranstvách, ako sú sauny, bazény alebo wellness. „“ tvrdí Lívia Peštová z Dr. Max.Atletická noha je kvasinková infekcia, ktorú viete dostať pod kontrolu aj samoliečbou pomocou prípravkov z lekárne. Voľnopredajných je niekoľko účinných látok nachádzajúcich sa vo formách, ako sú krémy, roztoky, pasty alebo spreje.“ uvádza odborníčka z Dr. Max. Ak sa viac potíte, je vhodnejšie použiť tekuté liekové formy a pri nadmernom odlupovaní sa vrchnej vrstvy kože, naopak, krémy. Nanášajú sa vo väčšine prípadov dvakrát až trikrát denne, niektoré len raz denne. U detí by ste ich použitie mali konzultovať s lekárom alebo lekárnikom.Dôležité je zdôrazniť dĺžku liečby, a to aplikovať prípravky aj 14 dní po vymiznutí príznakov a nanášať ich hrúbkou aspoň 2 centimetre okolo infikovaného miesta. Celkovo je minimálna doba terapie 3 až 4 týždne, aby ste predišli návratu infekcie. Lívia Peštová upozorňuje, že krémy ani tekuté prípravky určené na liečbu atletickej nohy nie sú vhodné na liečbu nechtovej mykózy. Nie sú totižto schopné prejsť cez hrubý necht a dostať sa tak do ložiska ochorenia. V prípade nechtovej mykózy používajte prípravky na to určené. Efekt liečby sa zvyšuje, ak pacient dbá na hygienické opatrenia a po liečbe a vymiznutí príznakov dodržiava prevenciu uvedenú nižšie.Foto: Unsplash.com/Lucas SankeyAko na prírodnú liečbu? Antimykotickými vlastnosťami disponuje čajovníkový olej, cesnak alebo sóda bikarbóna, ktoré nájdeme bežne v každej domácnosti. Babské recepty odporúčajú aj octový kúpeľ. Zrieďte ich len vlažnou vodou, do ktorej namáčate nohy 20 až 30 minút. Pomôcť môže aj bylinný kúpeľ z koreňa lopúcha, nechtíka, šalvie, prasličky či ľubovníka. Vybranú bylinku zalejte vriacou vodou a nechajte ju vylúhovať, následne odvar vlejte do kúpeľa. Nohy namočte maximálne na 20 minút. Toto všetko ešte viete podporiť správnou zdravou stravou. Dodržujte pitný režim, vyhnite sa cukrom a nadmernej konzumácii mastných jedál. Pridajte bylinky ako šalvia, levanduľa a kurkuma.Prevenciou môžete predísť v niektorých prípadoch aj dlhodobej liečbe a často sa opakujúcej infekcii. Mali by ste udržiavať chodidlá v suchu a nosiť priedušnú obuv. Častejšie si meňte bavlnené ponožky a perte ich pri teplote 60 stupňov Celzia. Po kúpeli dôkladne utrite miesta medzi prstami a nechajte ich voľne vysušiť. Na verejných priestranstvách, napríklad na kúpaliskách, použite vlastnú umývateľnú obuv a nechoďte na boso, taktiež nezdieľajte s nikým uteráky ani obuv. Dezinfekčné spreje do obuvi a na nohy obmedzujú potenie a tlmia zápach. Opatrnosť by mala byť aj v rodinnom prostredí – nepoužívajte spoločné nožnice na nechty, uteráky ani pilníky a podobne. V tom prípade, ak niekto v rodine trpí na atletickú nohu, mali by aj ostatní členovia rodiny nosiť do sprchy vhodnú obuv.Lívia Peštová z Dr. Max dodáva, že na atletickú nohu sú náchylní ľudia, ktorí často nosia uzatvorenú a nepriedušnú obuv, chodia bosí na verejných miestach, sú diabetici, nadmerne sa potia či tí, ktorí majú znížené prekrvenie v dolných končatinách.