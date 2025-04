MAŽGÚT: Pôsobenie pápeža Františka prekračovalo hranice cirkvi

Bratislava 26. apríla (TASR) – Pôsobenie pápeža Františka prekračovalo hranice katolíckej cirkvi, či už sa prihováral k politikom, cirkevným hodnostárom, alebo mládeži, ktorú sa snažil viesť k autentickému a nie materialistickému životu. V TASR TV to pri príležitosti dnešného pohrebu pápeža povedal poslanec NR SR Ján Mažgút (Smer-SD).Sám pápež sa podľa neho snažil žiť skromným životom a cirkev viedol k tomu, aby bola blízko k ľuďom.pripomenul poslanec. Význam pápeža Františka Slovensko podľa neho podčiarklo aj tým, že v deň jeho pohrebu vyhlásilo štátny smútok.Na margo poslednej riadnej schôdze parlamentu Mažgút v TASR TV povedal, že jej priebeh potvrdil schopnosť koalície dosahovať pri hlasovaniach väčšinu.konštatoval. Hlasmi všetkých 79 koaličných poslancov bol zvolený aj nový predseda Národnej rady Richard Raši (Hlas-SD). Mažgút poznamenal, že vzhľadom na obštrukciu opozície, ktorá sa hlasovania nezúčastnila, sa stal Raši prvým predsedom parlamentu za ktorého sa postavilo sto percent hlasujúcich poslancov.S názorom, že opozícia nedostala na schôdzi primeraný priestor, Mažgút nesúhlasí. Pripomína, že bolo prerokovaných aj množstvo opozičných legislatívnych návrhov, vrátane návrhu ústavnej zmeny z dielne KDH. Hoci do druhého čítania nepostúpila, podľa Mažgúta sa obsahovo čiastočne prekrýva s vládnym návrhom, ktorý sa do druhého čítania dostal. Na definitívne schválenie však potrebuje vládna koalícia aj podporu časti opozičných poslancov, lebo v parlamente nemá ústavnú väčšinu 90 zákonodarcov.povedal.Transakčnú daň, na ktorú sú aktuálne rôzne názory aj vo vnútri vládnej koalície, považuje Mažgút za konsolidačnú, ktorú si vynútil stav verejných financií zdedený z minulého volebného obdobia.povedal Mažgút, podľa ktorého opozičné strany neponúkli žiadnu realistickú konsolidačnú alternatívu.Vie si v súvislosti s touto daňou predstaviť menšie zmeny v závislosti od vývoja aplikačnej praxe, ale uvažovať, či je táto daň aj naďalej potrebná, bude podľa neho možné až po ukončení konsolidácie verejných financií a nahradení chýbajúcich zdrojov v štátnom rozpočte.