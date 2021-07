Taliani hrajú o finále aj za Spinazzolu, Barella chce, aby bol hrdý

Semifinále



TALIANSKO - ŠPANIELSKO /utorok 21.00 h SELČ, Wembley v Londýne/

Rozhodcovia: Felix Brych - Mark Borsch, Stefan Lupp (všetci Nem.)



predpokladané zostavy:



Taliansko: Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

Španielsko: Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba - Koke, Busquets, Pedri - Moreno, Morata, Olmo

Bratislava 5. júla (TASR) - Španielski futbalisti v doterajšom priebehu EURO 2020 príliš neohúrili, no napokon dokráčali do semifinále. V utorok vo Wembley sa stretnú s Talianmi, ktorí si, naopak, svojou hrou získali fanúškov i odborníkov na celom svete. Utorkový zápas vo Wembley povedú nemeckí rozhodcovia Felix Brych s čiarovými Markom Borschom a Stefanom Luppom. Výkop je na programe o 21.00 h SELČ.Po nezvládnutej kvalifikácii MS 2018 prišiel na lavičku Talianska Roberto Mancini a jeho zverenci ťahajú 32-zápasovú sériu bez prehry vrátane trinástich víťazstiev za sebou. Na ME deklasovali hneď na úvod skupinovej fázy Turecko 3:0, potom rovnakým skóre zdolali Wales a na záver si poradili so Švajčiarskom 1:0. V osemfinále sa síce natrápili s húževnatým Rakúskom, ale pochybnosti rozptýlili skvelým štvrťfinálovým výkonom a triumfom nad Belgickom 2:1.Ich hru zdobí prepracovaná obrana na čele s Leonardom Bonuccim a Giorgiom Chiellinom a dravý útok pod taktovkou Lorezna Insigneho, Cira Immobileho a mladého Federica Chiesu. V strede operuje výborný Jorginho s Marcom Verrattim.povedal o svojich kolegoch v strede pola Nicolo Barella, autor otváracieho gólu proti Belgicku. Hoci Španieli nepredvádzajú vyrovnané výkony, agentúra AP pripomenula, že keď už postúpili zo štvrťfinále, vždy získali titul.upozornil Barella na kvalitu súpera.Taliani sa musia až do konca turnaja zaobísť bez Leonarda Spinazzolu, ktorý si v dueli s Belgickom zranil achilovku a čaká ho operácia. Podľa Barellu bude tím bojovať aj za neho:Na opačnej strane je otázny štart Pabla Sarabiu. Autor dvoch gólov a dvoch asistencií má problémy so svalom a nie je jasné, či bude fit.Španieli dosiaľ zaujali najmä v dvoch zápasoch. Najprv v záverečnom zápase E-skupiny deklasovali Slovensko 5:0, potom zopakovali päťgólovú nádielku aj v osemfinále s Chorvátmi, ktorých zdolali 5:3 po predĺžení. Vo štvrťfinále so Švajčiarskom však narazili na malú efektivitu a rozhodli až v rozstrele.skonštatoval kapitán Španielska Sergio Busquets.Tridsaťdvaročný stredopoliar sa tesne pred začiatkom šampionátu nakazil koronavírusom, no stihol sa dať dokopy a stal sa dôležitou súčasťou mužstva. Proti Talianom očakáva mimoriadne náročný duel.povedal Busquets. Počas šampionátu sa zniesla vlna kritiky na trénera "La Furia Roja" Luisa Enriqueho, podľa Busquetsa však nebola namieste a jeho bývalý kouč v FC Barcelona odvádza skvelú prácu:Osobitný náboj bude mať duel pre Jorginha a Cesara Azpilicuetu. Spoluhráči z Chelsea sa veľmi dobre poznajú a obaja sa na vzájomný stret tešia.povedal španielsky krajný obranca pre Sky Sport Italia. Z klubu sa poznajú aj Chiesa s Alvarom Moratom, taliansky krídelník vyzdvihol Španielove ľudské kvality: