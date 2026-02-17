< sekcia Import
Medailová bilancia po 10. dni - Nóri na čele s 28 cennými kovmi
Druhé Taliansko nazbieralo 23 medailí a tretie USA ich má na konte celkovo 19.
Autor TASR
Miláno 16. februára (TASR) - Výprava Nórska je aj po desiatom súťažnom dni na čele medailovej bilancie na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na konte má spolu 28 cenných kovov - dvanásť zlatých, sedem strieborných a deväť bronzových medailí. Druhé Taliansko nazbieralo 23 medailí a tretie USA ich má na konte celkovo 19.
Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po 10. súťažnom dni a po 74 zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo):
1. Nórsko 12 7 9 28
2. Taliansko 8 4 11 23
3. USA 6 8 5 19
4. Holandsko 6 5 1 12
5. Rakúsko 5 7 3 15
6. Švédsko 5 5 1 11
7. Švajčiarsko 5 2 3 10
8. Nemecko 4 7 6 17
9. Francúzsko 4 7 4 15
10. Japonsko 4 5 9 18
11. Austrália 3 1 1 5
12. V. Británia 3 0 0 3
13. Kanada 2 4 5 11
14. Česko 2 2 0 4
15. Slovinsko 2 1 1 4
16. Kórejská rep. 1 2 3 6
17. Brazília 1 0 0 1
Kazachstan 1 0 0 1
19. Čína 0 3 2 5
20. Poľsko 0 3 1 4
21. Lotyšsko 0 1 1 2
Nový Zéland 0 1 1 2
23. Gruzínsko 0 1 0 1
24. Fínsko 0 0 3 3
25. Bulharsko 0 0 2 2
26. Belgicko 0 0 1 1
