Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Import

Medailová bilancia po 10. dni - Nóri na čele s 28 cennými kovmi

.
Bronzoví medailisti Kristoffer Eriksen Sundal a Johann Andre Forfang z Nórska pózujú na stupňoch víťazov po súťaži mužských super tímov v skokoch na lyžiach na Zimných olympijských hrách 2026 v Predazzo v Taliansku, pondelok 16. februára 2026. Foto: TASR/AP

Druhé Taliansko nazbieralo 23 medailí a tretie USA ich má na konte celkovo 19.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 16. februára (TASR) - Výprava Nórska je aj po desiatom súťažnom dni na čele medailovej bilancie na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na konte má spolu 28 cenných kovov - dvanásť zlatých, sedem strieborných a deväť bronzových medailí. Druhé Taliansko nazbieralo 23 medailí a tretie USA ich má na konte celkovo 19.



Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po 10. súťažnom dni a po 74 zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo):

1. Nórsko 12 7 9 28

2. Taliansko 8 4 11 23

3. USA 6 8 5 19

4. Holandsko 6 5 1 12

5. Rakúsko 5 7 3 15

6. Švédsko 5 5 1 11

7. Švajčiarsko 5 2 3 10

8. Nemecko 4 7 6 17

9. Francúzsko 4 7 4 15

10. Japonsko 4 5 9 18

11. Austrália 3 1 1 5

12. V. Británia 3 0 0 3

13. Kanada 2 4 5 11

14. Česko 2 2 0 4

15. Slovinsko 2 1 1 4

16. Kórejská rep. 1 2 3 6

17. Brazília 1 0 0 1

Kazachstan 1 0 0 1

19. Čína 0 3 2 5

20. Poľsko 0 3 1 4

21. Lotyšsko 0 1 1 2

Nový Zéland 0 1 1 2

23. Gruzínsko 0 1 0 1

24. Fínsko 0 0 3 3

25. Bulharsko 0 0 2 2

26. Belgicko 0 0 1 1
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?