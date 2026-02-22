< sekcia Import
Medailová bilancia po 15. dni - Nóri majú už rekordných 18 zlatých
Na druhom mieste sú v hodnotení krajín Američania (11-12-9).
Autor TASR
Miláno 20. februára (TASR) - Nórski reprezentanti suverénne vedú medailovú bilanciu na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj po predposlednom súťažnom dni. V sobotu získali zásluhou fenomenálneho bežca na lyžiach Johannesa Hösflota Kläba už svoje 18. zlato a vylepšili vlastný historický rekord.
Najviac medailí majú Nóri aj celkovo - spolu už 40 s bilanciou 18-11-11. Na druhom mieste sú v hodnotení krajín Američania (11-12-9), tretia priečka patrí zásluhou sobotného zlatého ťaženia rýchlokorčuliarov už Holandsku pred domácim Talianskom.
Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po 15. súťažnom dni a po 111 zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo):
1. Nórsko 18 11 11 40
2. USA 11 12 9 32
3. Holandsko 10 7 3 20
4. Taliansko 10 6 14 30
5. Francúzsko 8 9 6 23
6. Nemecko 7 9 8 24
7. Švajčiarsko 6 8 6 20
8. Švédsko 6 6 4 16
9. Rakúsko 5 8 5 18
10. Japonsko 5 7 12 24
11. Kanada 5 6 9 20
12. Čína 4 3 6 13
13. Kórejská rep. 3 4 3 10
14. Austrália 3 2 1 6
15. V. Británia 3 1 0 4
16. Česko 2 2 1 5
17. Slovinsko 2 1 1 4
18. Španielsko 1 0 2 3
19. Brazília 1 0 0 1
Kazachstan 1 0 0 1
21. Poľsko 0 3 1 4
22. N. Zéland 0 2 1 3
23. Fínsko 0 1 5 6
24. Lotyšsko 0 1 1 2
25. Dánsko 0 1 0 1
Estónsko 0 1 0 1
Gruzínsko 0 1 0 1
28. Bulharsko 0 0 2 2
29. Belgicko 0 0 1 1
(poznámka: cenné kovy neutrálnych atlétov sa v oficiálnom poradí hier neuvádzajú)
