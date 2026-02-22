Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 22. február 2026Meniny má Etela
< sekcia Import

Medailová bilancia po 15. dni - Nóri majú už rekordných 18 zlatých

.
Na snímke zlatá medaila na ZOH 2026. Foto: TASR/AP

Na druhom mieste sú v hodnotení krajín Američania (11-12-9).

Autor TASR
Miláno 20. februára (TASR) - Nórski reprezentanti suverénne vedú medailovú bilanciu na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj po predposlednom súťažnom dni. V sobotu získali zásluhou fenomenálneho bežca na lyžiach Johannesa Hösflota Kläba už svoje 18. zlato a vylepšili vlastný historický rekord.

Najviac medailí majú Nóri aj celkovo - spolu už 40 s bilanciou 18-11-11. Na druhom mieste sú v hodnotení krajín Američania (11-12-9), tretia priečka patrí zásluhou sobotného zlatého ťaženia rýchlokorčuliarov už Holandsku pred domácim Talianskom.



Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po 15. súťažnom dni a po 111 zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo):

1. Nórsko 18 11 11 40

2. USA 11 12 9 32

3. Holandsko 10 7 3 20

4. Taliansko 10 6 14 30

5. Francúzsko 8 9 6 23

6. Nemecko 7 9 8 24

7. Švajčiarsko 6 8 6 20

8. Švédsko 6 6 4 16

9. Rakúsko 5 8 5 18

10. Japonsko 5 7 12 24

11. Kanada 5 6 9 20

12. Čína 4 3 6 13

13. Kórejská rep. 3 4 3 10

14. Austrália 3 2 1 6

15. V. Británia 3 1 0 4

16. Česko 2 2 1 5

17. Slovinsko 2 1 1 4

18. Španielsko 1 0 2 3

19. Brazília 1 0 0 1

Kazachstan 1 0 0 1

21. Poľsko 0 3 1 4

22. N. Zéland 0 2 1 3

23. Fínsko 0 1 5 6

24. Lotyšsko 0 1 1 2

25. Dánsko 0 1 0 1

Estónsko 0 1 0 1

Gruzínsko 0 1 0 1

28. Bulharsko 0 0 2 2

29. Belgicko 0 0 1 1

(poznámka: cenné kovy neutrálnych atlétov sa v oficiálnom poradí hier neuvádzajú)
.

Neprehliadnite

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Rezort po zemetrasení neeviduje zranenia, zbiera informácie o škodách

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 21. februára