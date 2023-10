Medici v Košiciach opäť šíria osvetu o ženskom zdraví

Košice 20. októbra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach organizujú každoročné podujatie s názvom Ružový október. V infostánku v nákupnom centre na Moldavskej ceste tak budú od 9.00 do 15.00 h verejnosti poskytovať informácie o ženskom zdraví. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.



Členovia Spolku medikov mesta Košice informujú ženy o hrozbe rakoviny prsníka a maternice, hovoriť s nimi budú o možnostiach samovyšetrenia prsníka a potrebe pravidelných mamografických vyšetrení či preventívnych gynekologických prehliadok, ktoré môžu pomôcť včasnému odhaleniu týchto závažných ochorení. Správnu techniku samovyšetrenia budú demonštrovať na silikónovom modeli prsníka.



Medici chcú takýmto spôsobom prispieť k osvete. "Ako už každoročne, aj v rámci tohto októbra sme pripravili pre dámy z nášho regiónu podujatie Pink October, ktorým sa budeme snažiť osloviť čo najviac žien a vysvetliť im dôležitosť prevencie ženských onkologických ochorení," povedala študentka LF UPJŠ Miroslava Lapčáková, ktorá je koordinátorkou Klubu reprodukčného zdravia Spolku medikov mesta Košice.



Téma ženského zdravia by sa podľa jej slov mala dostávať do povedomia širokej verejnosti, pretože rakovina prsníka a krčka maternice má veľmi vysoké štatistické zastúpenie v rámci ženskej populácie nielen na Slovensku.