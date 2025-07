Medveďa Huga previezli z košickej zoo do Francúzska

Košice 17. júla (TASR) - Medveď hnedý Hugo z košickej zoologickej záhrady sa stane zakladateľom chovu v zoo v strednom Francúzsku. Košická zoo v stredu (16. 7.) zavŕšila polročné prípravy spojené s jeho transportom do nového domova. Presun medveďa zabezpečoval francúzsky prepravca, ktorý odhadoval 24-hodinové trvanie cesty. TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu košickej zoo Eva Malešová.



Medveď Hugo žil v košickej zoo necelé dva roky. Zo Záchrannej stanice v Zázrivej ho v roku 2023 ako mláďa priviezli spolu s ďalšími dvomi súrodencami, ktoré zostali bez matky. „Náš medveď sa stane zakladateľom chovu vo francúzskej zoologickej záhrade Parc Animalier d’Auvergne. Presunuli sme ho na základe rozhodnutia európskej koordinátorky pre chov medveďov. V súčasnosti uzatvárame jednania o umiestnení ďalších mláďat, ktoré by sme mali presunúť do iných zoo alebo inštitúcií,“ uviedol hlavný zoológ Patrik Pastorek.



Zoologická záhrada Košice uskutočnila podľa Malešovej od začiatku roka už 39 transportov. Presun medveďa patril k náročnejším a sčasti porovnateľným s transportom vreteníc do zoologickej záhrady v Veľkej Británii.



Transporty sú pritom prirodzenou súčasťou práce zoologických záhrad a súvisia s výmenou, darovaním, respektíve deponáciou zvierat. V kolobehu ich života sú takéto transakcie nevyhnutné, aby nedošlo k príbuzenskej plemenitbe. Proces presunu a výmeny zvierat nie je náhodný, najmä ak ide o druhy zaradené v programe riadenia a ochrany populácie Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) pre zvieratá z voľnej prírody. Medveď hnedý patrí medzi takéto zvieratá.