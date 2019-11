Medvedev je vyčerpaný, Rusom nepomôže v Davis Cupe

Madrid 17. novembra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev nebude hrať na finálovom podujatí Davisovho pohára, ktoré odštartuje v pondelok. Kapitán reprezentácie Šamil Tarpiščev v nedeľu informoval, že dôvod je únava.



Svetový hráč číslo 4 na turnaji majstrov v Londýne prehral všetky tri stretnutia. "Vedel som to už po jeho zápase so Zverevom. Rozprávali sme sa o tom dlho, no poprosil som ho, aby neurobil unáhlené rozhodnutie a vrátili sme sa k tomu na druhý deň. Povedal mi, že sa pripravoval, aby pomohol tímu, no momentálne už nie je lepší ako ďalší členovia reprezentácie," povedal podľa agentúry AFP Tarpiščev.



Rusi nastúpia v pondelok proti úradujúcim šampiónom z Chorvátska a k dispozícii budú mať trojicu Karen Chačanov, Andrej Rubľov a Jevgenij Donskoj.