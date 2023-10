Medzi chrípkou a prechladnutím je rozdiel, pripomínajú odborníci

Bratislava 22. októbra (TASR) - Niektorí ľudia si zamieňajú prechladnutie s chrípkou, no ochorenia sa líšia. Majú zvyčajne iný priebeh aj príznaky. Vyplýva to z materiálu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k aktuálnej chrípkovej sezóne.



"Ak prechladnutie nie je komplikované ďalšou infekciou, ochorenie má spravidla iba mierny priebeh. Naopak, chrípka často býva vážnym ochorením, ktoré neradno podceňovať," priblížili odborníci.



Pri chrípke nastupujú príznaky prudko a sú výrazné. Sprevádzajú ju vysoká horúčka a/alebo zimnica, bolesť hlavy, hrdla a kĺbov, suchý kašeľ či extrémna únava. Zriedkavé je kýchanie, často je bez nádchy.



Pre prechladnutie sú typické mierne príznaky, ktoré začínajú pozvoľne. Prejavuje sa napríklad častým kýchaním, miernym kašľom a škrabaním v hrdle, ktoré väčšinou ustúpi do dvoch dní. Pre prechladnutie je typická žiadna alebo iba mierne zvýšená teplota.



V diagnostike sa všeobecní lekári orientujú podľa typických príznakov chrípky a s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. "V prípade potreby lekár môže zvážiť aj výter z nosohltana, ktorý sa laboratórne vyšetrí na prítomnosť chrípkového vírusu," dodal ÚVZ.