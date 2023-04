Medzi severom a juhom Slovenska bol teplotný rozdiel 15 stupňov Celzia

Bratislava 2. apríla (TASR) - Cez územie Slovenska v nedeľu postupuje studený front, výrazne sa začína ochladzovať najmä na severe. Kým na juhu stredného Slovenska bolo až do 17 stupňov Celzia, na Kysuciach a hornej Orave bolo len do troch stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"Od severozápadu postupne aj klesá hranica sneženia, podvečer väčšinou klesne do stredných polôh," podotkli meteorológovia s tým, že ochladenie sa postupne prejaví na celom území Slovenska.



"V podvečerných hodinách bude v časovej zhode s bežným večerným ochladením, a tak nebude tak ľahko postrehnuteľné. Citeľný však bude severný vietor, ktorý sa postupne rozfúka na väčšine územia," dodali. V teplej časti frontu sa môžu ojedinele vyskytnúť aj búrky, najmä na Gemeri. Najbližší týždeň čaká Slovensko mimoriadne studené počasie.