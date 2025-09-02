< sekcia Import
Medzinárodní hodnotitelia posúdia kvalitu vedy a tvorivých výstupov VŠ
Spolu 169 nezávislých medzinárodných hodnotiteľov z 88 univerzít a výskumných inštitútov z 23 krajín sveta posúdi kvalitu vedy a tvorivých výstupov slovenských vysokých škôl a SAV.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Spolu 169 nezávislých medzinárodných hodnotiteľov z 88 univerzít a výskumných inštitútov z 23 krajín sveta posúdi kvalitu vedy a tvorivých výstupov slovenských vysokých škôl (VŠ) a Slovenskej akadémie vied (SAV). Začína sa v poradí druhé periodické hodnotenie vedy a tvorivých výstupov vysokých škôl a SAV - Verification of Excellence in Research (VER) 2026. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR s tým, že výsledky budú zverejnené budúci rok.
Kým v roku 2022 bolo hlavným cieľom hodnotenia VER posúdiť kvalitu vedeckých a umeleckých výstupov, v tomto kole hodnotenia budú odborníci posudzovať aj širší spoločenský dosah vedeckej a umeleckej činnosti. „Nezávislí experti sa nebudú sústreďovať iba na odbornú úroveň publikácií, umeleckých diel či technologických inovácií, ale aj na to, ako sa výsledky tejto tvorivej práce premietajú do každodenného života,“ priblížilo ministerstvo. Cieľom je podľa neho zistiť, do akej miery slovenská veda a umenie prispievajú k riešeniu spoločenských výziev, zlepšovaniu kvality života ľudí či posilňovaniu kultúrneho a hospodárskeho rozvoja krajiny.
Rezort kladie dôraz na odborné a objektívne hodnotenie verejných výskumných inštitúcií. V komisiách sú podľa neho zastúpení experti z najlepších univerzít sveta, ako je Princeton University, University College London či The University of Melbourne. „Už výsledky z prvého periodického hodnotenia preukázali, že naše VŠ majú potenciál na realizáciu kvalitného výskumu, ktorý obstojí aj v medzinárodnej konkurencii. Veríme, že vysokú úroveň potvrdí aj hodnotenie VER 2026,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Do hodnotenia bolo podľa MŠVVaM podaných celkovo 406 žiadostí - z toho 355 podali VŠ a 51 pracoviská SAV. Doplnilo, že hodnotitelia spolu posúdia 6750 tvorivých výstupov (5550 z VŠ, 1200 zo SAV) a 10.375 zamestnancov (8694 z VŠ, 1681 zo SAV). Hodnotenie sa podľa neho uskutoční v 28 oblastiach výskumu, pričom hodnotiť sa budú vedecké a iné tvorivé výstupy, spoločenský dosah vedeckej a umeleckej činnosti, ako aj kvalita výskumného prostredia jednotlivých pracovísk.
Výsledky VER 2026 poslúžia ako podklad pre financovanie VŠ. Ako skonštatoval rezort, na financovanie vedy na VŠ budú mať tieto výsledky rozhodujúci vplyv. Zároveň budú podľa neho tieto informácie osožné aj pre všetkých, ktorí sa chcú zorientovať v kvalite slovenských verejných výskumných pracovísk, napríklad aj pre uchádzačov o štúdium.
„Výsledky, ktoré zverejníme po ukončení všetkých posudzovaní v júni 2026, poskytnú komplexný obraz o stave a, čo je podstatné, aj o perspektívach slovenskej vedy,“ povedal štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera.
Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti je odborným hodnotením tvorivej činnosti slovenských vedeckých a výskumných inštitúcií, teda verejných VŠ a SAV. Prvé periodické hodnotenie sa uskutočnilo v roku 2022 (VER 2022) a hodnotili sa v ňom roky 2014 až 2019. Výsledky v súčasnosti pripravovaného periodického hodnotenia za roky 2020 až 2024 - VER 2026 budú zverejnené v roku 2026.
Kým v roku 2022 bolo hlavným cieľom hodnotenia VER posúdiť kvalitu vedeckých a umeleckých výstupov, v tomto kole hodnotenia budú odborníci posudzovať aj širší spoločenský dosah vedeckej a umeleckej činnosti. „Nezávislí experti sa nebudú sústreďovať iba na odbornú úroveň publikácií, umeleckých diel či technologických inovácií, ale aj na to, ako sa výsledky tejto tvorivej práce premietajú do každodenného života,“ priblížilo ministerstvo. Cieľom je podľa neho zistiť, do akej miery slovenská veda a umenie prispievajú k riešeniu spoločenských výziev, zlepšovaniu kvality života ľudí či posilňovaniu kultúrneho a hospodárskeho rozvoja krajiny.
Rezort kladie dôraz na odborné a objektívne hodnotenie verejných výskumných inštitúcií. V komisiách sú podľa neho zastúpení experti z najlepších univerzít sveta, ako je Princeton University, University College London či The University of Melbourne. „Už výsledky z prvého periodického hodnotenia preukázali, že naše VŠ majú potenciál na realizáciu kvalitného výskumu, ktorý obstojí aj v medzinárodnej konkurencii. Veríme, že vysokú úroveň potvrdí aj hodnotenie VER 2026,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Do hodnotenia bolo podľa MŠVVaM podaných celkovo 406 žiadostí - z toho 355 podali VŠ a 51 pracoviská SAV. Doplnilo, že hodnotitelia spolu posúdia 6750 tvorivých výstupov (5550 z VŠ, 1200 zo SAV) a 10.375 zamestnancov (8694 z VŠ, 1681 zo SAV). Hodnotenie sa podľa neho uskutoční v 28 oblastiach výskumu, pričom hodnotiť sa budú vedecké a iné tvorivé výstupy, spoločenský dosah vedeckej a umeleckej činnosti, ako aj kvalita výskumného prostredia jednotlivých pracovísk.
Výsledky VER 2026 poslúžia ako podklad pre financovanie VŠ. Ako skonštatoval rezort, na financovanie vedy na VŠ budú mať tieto výsledky rozhodujúci vplyv. Zároveň budú podľa neho tieto informácie osožné aj pre všetkých, ktorí sa chcú zorientovať v kvalite slovenských verejných výskumných pracovísk, napríklad aj pre uchádzačov o štúdium.
„Výsledky, ktoré zverejníme po ukončení všetkých posudzovaní v júni 2026, poskytnú komplexný obraz o stave a, čo je podstatné, aj o perspektívach slovenskej vedy,“ povedal štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera.
Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti je odborným hodnotením tvorivej činnosti slovenských vedeckých a výskumných inštitúcií, teda verejných VŠ a SAV. Prvé periodické hodnotenie sa uskutočnilo v roku 2022 (VER 2022) a hodnotili sa v ňom roky 2014 až 2019. Výsledky v súčasnosti pripravovaného periodického hodnotenia za roky 2020 až 2024 - VER 2026 budú zverejnené v roku 2026.