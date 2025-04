Menej ako 25 percent ľudí s poruchami príjmu potravy dostáva pomoc

Bratislava 5. apríla (TASR) - Menej ako 25 percent ľudí s poruchami príjmu potravy (PPP) dostáva odbornú pomoc. Kľúčovú rolu v skríningu zohrávajú lekári, miera záchytu je však nízka. Projekt Chuť žiť preto prináša nástroj na zefektívnenie včasného záchytu PPP v lekárskych ambulanciách. Zameraný je na distribúciu informačných materiálov, skríningových nástrojov, ale aj školenia. TASR o tom informovala PR a komunikačná špecialistka projektu Lucia Štedlová.



„Poruchy príjmu potravy sa dobre ‚maskujú‘ za somatické ťažkosti. Ľudia s PPP preto navštevujú lekárov s obavami a problémami o svoje fyzické zdravie, avšak nespomínajú a nedávajú to do súvislosti so svojím stravovaním,“ priblížila zakladateľka projektu Valentína Sedileková.



Štedlová ozrejmila, že osoby s poruchami príjmu potravy navštevujú lekárov častejšie než bežná populácia, napriek tomu je detekcia tohto ochorenia v primárnej starostlivosti nízka, obzvlášť u dospelých pacientov. „Štatisticky je diagnostikovaných menej než jeden z desiatich ľudí s bulímiou a menej ako polovica osôb s mentálnou anorexiou. Obzvlášť náročné je zachytiť dospelých pacientov a pacientky,“ podotkla s tým, že lekárom chýbajú odborné informácie o PPP.



Ďalším dôvodom nízkeho záchytu môže byť podľa Štedlovej aj stigmatizácia porúch príjmu potravy, ktorá pacientov a pacientky odrádza od vyhľadania odbornej pomoci, či stereotypizácia ochorenia, ktoré sa vykresľuje ako problém dospievajúcich dievčat. „Tiež nedostatok informácií a povedomia o rôznorodých typoch a prejavoch problému,“ dodala.



V rámci nového nástroja distribuujú medzi lekárov rôznych špecializácií brožúry, ktoré obsahujú dôležité informácie o skríningu, diagnostike a manažmente pacientov, spolu s kontaktmi na odbornú pomoc. „Spolu s tým sú k dispozícii aj letáky pre pacientov do čakární, ktoré môžu tiež prispieť k včasnému záchytu,” doplnila Sedileková. Objasnila, že cieľom je zvýšiť povedomie o ochorení aj medzi lekármi nepsychiatrickej špecializácie.



Ako pripomenula Štedlová, lekári túto iniciatívu vítajú. Už za prvé dva mesiace roka 2025 bol projekt predstavený viac ako 2000 lekárom a lekárkam v ambulanciách. „Okrem materiálov, ktoré sú tiež dostupné na bezplatné stiahnutie na vzdelávacej PPPlatforme, zahŕňa projekt aj vzdelávacie prednášky vedené odborníčkami z Chuť žiť na seminároch a kongresoch,“ konštatovala.