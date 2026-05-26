Mesto je v panike a čas sa kráti
Bombový atentátnik sľubuje výbuch každých 24 hodín!
Bratislava 26. mája (OTS) - Samuel Bjork opäť dokazuje, že vie vytvoriť príbeh, pri ktorom čitateľ zabudne na čas. Bombový atentátnik je nervydrásajúca jazda plná napätia, tajomstiev a otázok, na ktoré neexistujú jednoduché odpovede.
Všetko sa začne jedným sobotným ránom, keď do metra v Osle nastúpi žena s bombou. Nasleduje výbuch, chaos a okamžitý strach, že nejde o izolovaný incident. Mesto sa uzatvára, bezpečnostné zložky sú v pohotovosti a do hry vstupuje atentátnik, ktorý sľubuje ďalšie útoky každých dvadsaťštyri hodín. A práve vtedy prichádzajú na scénu Holger Munch a Mia Krügerová.
Jednou z najväčších predností celej série sú práve hlavné postavy. Holger Munch je skúsený vyšetrovateľ, ktorý pôsobí pokojne a rozvážne, no pod povrchom skrýva množstvo vnútorných démonov. Mia Krügerová je jeho presným opakom. Brilantná, intuitívna a mimoriadne talentovaná vyšetrovateľka, ktorá však bojuje sama so sebou a svojou minulosťou.
Žena, ktorá odpálila bombu, nebola fanatička ani outsiderka. Bola úspešnou právničkou v prestížnej firme. Prečo by niekto s takým životom spáchal samovražedný atentát? Práve táto otázka vytvára jadro celého príbehu. Bjork postupne rozpletá sieť tajomstiev, manipulácií a skrytých motívov, ktoré siahajú oveľa hlbšie, než by čitateľ čakal.
Mia a Holger navyše v dome atentátničky objavia tri zvláštne vystavené predmety, ktoré pôsobia ako odkaz alebo šifra. A práve tu sa príbeh začína meniť z klasického policajného vyšetrovania na nervydrásajúcu psychologickú hru s časom.
Samuel Bjork patrí medzi autorov, ktorí vedia veľmi dobre pracovať s napätím. Každá kapitola prináša nové otázky, nové podozrenia a ďalšie nečakané odhalenia. Neustále máte pocit, že pravda je už na dosah a potom sa všetko opäť otočí.
To, čo robí severské trilery takými obľúbenými, je ich jedinečná atmosféra. A Bombový atentátnik ju má doslova ukážkovú. Oslo pod hrozbou ďalších útokov pôsobí temne, nervózne a stiesnene. Bjork veľmi presvedčivo zachytáva chaos po atentáte, strach verejnosti aj tlak na políciu. Cítite, že čas neúprosne beží a každé zlé rozhodnutie môže stáť ďalšie životy.
Číta Boris Farkaš:
Samuel Bjork, vlastným menom Frode Sander Øien, patrí medzi najvýraznejšie mená modernej severskej krimi. Je zaujímavé, že okrem písania sa venuje aj hudbe, divadlu a výtvarnému umeniu. Možno aj preto majú jeho knihy takú filmovú a vizuálne silnú atmosféru. Fanúšikovia často oceňujú najmä jeho schopnosť vytvárať zdanlivo nesúvisiace línie, ktoré sa postupne spoja do jedného veľkého a šokujúceho obrazu. A Bombový atentátnik je presne tým typom knihy, kde si až do posledných stránok nie ste istí, komu môžete veriť.
Bombový atentátnik nie je len ďalší detektívny román. Je to intenzívny čitateľský zážitok, ktorý vás prinúti obracať stránky dlho do noci.
Bombový atentátnik nadväzuje na knihu Vlk a sleduje ďalší z prvých prípadov vyšetrovateľky Mii Krügerovej.
Milan Buno, knižný publicista
Vypočujte si úryvok
