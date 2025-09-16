< sekcia Import
Mesto Zvolen opravilo starú plaváreň a opäť ju otvoria pre verejnosť
Mestskú plaváreň vo Zvolene zatvorili koncom minulého roka.
Autor TASR
Zvolen 16. septembra (TASR) - Vo Zvolene dokončili nevyhnutné opravy starej plavárne a od 23. septembra ju opäť otvoria pre verejnosť. Samospráva do obnovy investovala približne 75.000 eur. TASR o tom v utorok informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Dodal, že rekonštrukčné práce trvali niekoľko mesiacov. Vedúca odboru správy majetku Alena Vaľková spomenula, že pracovníci museli vybrúsiť povrch bazéna, naniesť nové nátery na steny aj na dno. „Zabezpečili sme tiež odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii podľa požiadaviek revízneho technika, aby prevádzkovaná časť objektu mohla získať kladnú revíznu správu,“ podotkla. Hovorca poznamenal, že mesto zároveň odovzdalo správu plavárne svojmu lesnému podniku. Vedenie si od tohto kroku sľubuje efektívnejší a hospodárnejší chod starej plavárne.
Mestskú plaváreň vo Zvolene zatvorili koncom minulého roka. Jej technický stav nebol priaznivý a zodpovedal jej veku. Revízia v priestoroch športoviska pripomenula jej nevyhovujúci stav vo viacerých smeroch.
Svatuška pripomenul, že mesto pokračuje v príprave novej plavárne, ktorú postaví na mieste súčasnej. Tá bude v najbližších rokoch vo Zvolene najväčším investičným projektom. „Architektom sa podarilo do pôvodného návrhu zapracovať vonkajší bazén, vďaka čomu sa kapacita plavárne v jednom momente zvýši na takmer 600 návštevníkov,“ zhrnul primátor Zvolena Vladimír Maňka. Zdôraznil, že v lete preto bude môcť slúžiť ako kúpalisko.
Na najbližšom zasadnutí zvolenského mestského zastupiteľstva, 22. septembra, architekt Oliver Sadovský z ateliéru Sadovsky & Architects predstaví aktuálny stav príprav novej plavárne. Projekt počíta s veľkým relaxačným bazénom, plaveckým bazénom s desiatimi dráhami a dĺžkou 25 metrov a po novom aj s bazénom v exteriéri.
Dodal, že rekonštrukčné práce trvali niekoľko mesiacov. Vedúca odboru správy majetku Alena Vaľková spomenula, že pracovníci museli vybrúsiť povrch bazéna, naniesť nové nátery na steny aj na dno. „Zabezpečili sme tiež odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii podľa požiadaviek revízneho technika, aby prevádzkovaná časť objektu mohla získať kladnú revíznu správu,“ podotkla. Hovorca poznamenal, že mesto zároveň odovzdalo správu plavárne svojmu lesnému podniku. Vedenie si od tohto kroku sľubuje efektívnejší a hospodárnejší chod starej plavárne.
Mestskú plaváreň vo Zvolene zatvorili koncom minulého roka. Jej technický stav nebol priaznivý a zodpovedal jej veku. Revízia v priestoroch športoviska pripomenula jej nevyhovujúci stav vo viacerých smeroch.
Svatuška pripomenul, že mesto pokračuje v príprave novej plavárne, ktorú postaví na mieste súčasnej. Tá bude v najbližších rokoch vo Zvolene najväčším investičným projektom. „Architektom sa podarilo do pôvodného návrhu zapracovať vonkajší bazén, vďaka čomu sa kapacita plavárne v jednom momente zvýši na takmer 600 návštevníkov,“ zhrnul primátor Zvolena Vladimír Maňka. Zdôraznil, že v lete preto bude môcť slúžiť ako kúpalisko.
Na najbližšom zasadnutí zvolenského mestského zastupiteľstva, 22. septembra, architekt Oliver Sadovský z ateliéru Sadovsky & Architects predstaví aktuálny stav príprav novej plavárne. Projekt počíta s veľkým relaxačným bazénom, plaveckým bazénom s desiatimi dráhami a dĺžkou 25 metrov a po novom aj s bazénom v exteriéri.