Mestská polícia v Šali vymenila desaťročné elektromobily za nové

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Podľa slov primátora Jozefa Belického patrila Šaľa k prvým samosprávam na Slovensku, kde na výkon služby používali mestskí policajti elektromobily.

Autor TASR
Šaľa 8. decembra (TASR) - Mestská polícia v Šali získala dva nové elektromobily Škoda Elroq. Vozidlá nahradili staršie elektromobily Nissan, ktoré počas desiatich rokov najazdili vyše 300.000 kilometrov, informovala radnica.

Podľa slov primátora Jozefa Belického patrila Šaľa k prvým samosprávam na Slovensku, kde na výkon služby používali mestskí policajti elektromobily. „V tomto trende, v ekologickej ceste, chceme pokračovať. Elektromobily šetria prírodu aj náklady,“ povedal Belický.
