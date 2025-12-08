< sekcia Import
Mestská polícia v Šali vymenila desaťročné elektromobily za nové
Podľa slov primátora Jozefa Belického patrila Šaľa k prvým samosprávam na Slovensku, kde na výkon služby používali mestskí policajti elektromobily.
Autor TASR
Šaľa 8. decembra (TASR) - Mestská polícia v Šali získala dva nové elektromobily Škoda Elroq. Vozidlá nahradili staršie elektromobily Nissan, ktoré počas desiatich rokov najazdili vyše 300.000 kilometrov, informovala radnica.
Podľa slov primátora Jozefa Belického patrila Šaľa k prvým samosprávam na Slovensku, kde na výkon služby používali mestskí policajti elektromobily. „V tomto trende, v ekologickej ceste, chceme pokračovať. Elektromobily šetria prírodu aj náklady,“ povedal Belický.
Podľa slov primátora Jozefa Belického patrila Šaľa k prvým samosprávam na Slovensku, kde na výkon služby používali mestskí policajti elektromobily. „V tomto trende, v ekologickej ceste, chceme pokračovať. Elektromobily šetria prírodu aj náklady,“ povedal Belický.