Meteorológovia hlásia v utorok nízke teploty i prízemné mrazy

Bratislava 2. mája (TASR) - Mrazy do mínus troch stupňov Celzia a prízemné mrazy do mínus dvoch stupňov Celzia sa môžu vyskytnúť v noci na utorok (4. 5.) vo viacerých okresoch Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu 1. stupňa.



S nízkymi teplotami od nula do mínus troch stupňov Celzia treba podľa meteorológov počítať v Žilinskom, Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Teplota môže klesnúť najmä na Orave, Kysuciach, Turci, Spiši i na Horehroní.



"Vzhľadom na pokročilý rozvoj vegetácie v tomto období predstavuje takáto nízka teplota potenciálne nebezpečenstvo pre niektoré poľnohospodárske plodiny alebo ovocné stromy," upozorňuje SHMÚ.



Prízemný mráz hrozí vo všetkých krajoch okrem Žilinského. Zasiahnuť môže najmä západ, juh a východ krajiny. Vo výške päť centimetrov nad povrchom očakávajú meteorológovia ojedinele dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus dva stupne Celzia. Prízemný mráz predstavuje podľa SHMÚ potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny.