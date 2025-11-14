Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Meteorológovia i cestári upozorňujú na aktuálne riziko hmly

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Meteorológovia upozorňujú na riziko zníženej viditeľnosti v hmle pri dopravných aktivitách.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - V severnej polovici územia SR hrozí počas piatkového večera, noci i sobotného (15. 11.) rána výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 m. Výstrahu prvého stupňa vydal Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Výstraha pred hmlou do sobotného predpoludnia stále platí aj pre hlavné mesto SR Bratislava.

Pred hmlou varuje v piatok podvečer aj Slovenská správa ciest. „Hmla s dohľadnosťou do 100 m sa vyskytuje v lokalitách Branisko a Myjava,“ spresnili cestári na stránke zjazdnost.sk.
.

