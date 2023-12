Meteorológovia: Mesiac november bol po teplotnej stránke veľmi studený

Bratislava 4. decembra (TASR) - Mesiac november bol po teplotnej stránke na celom Slovensku veľmi studený až normálny. Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 - 2020 bola v intervale od mínus 3,1 stupňa Celzia na Lomnickom štíte do plus jedného stupňa Celzia v Bratislave. Vyplýva to z predbežného zhodnotenia mesiaca november. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 6,7 stupňa Celzia v Bratislave, na letisku. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 0,7 stupňa Celzia v obci Stratená," uviedol SHMÚ. Podotkol, že absolútne najnižšia teplota vzduchu v polohách do 1000 metrov nad morom bola nameraná 29. novembra v obci Habura, mínus 15,1 stupňa Celzia. Na Lomnickom štíte to bolo mínus 20 stupňov Celzia dňa 26. novembra. Naopak, najvyššia teplota vzduchu bola 18,9 stupňa Celzia v Gabčíkove, Kráľovej pri Senci, Blahovej a Sládkovičove 2. novembra.



November bol zároveň na väčšine územia Slovenska zrážkovo vlhký až mimoriadne vlhký. "Percento normálu 1991 - 2020 mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 329,2 percenta v Somotore a najnižšie 154,7 percenta v Senici," ozrejmil SHMÚ. Doplnil, že na staniciach Somotor a Milhostov bol november rekordne vlhký minimálne od roku 1951. Najnižší mesačný úhrn bol podľa neho na zrážkomernej stanici Gánovce 51,8 milimetra.