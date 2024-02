Meteorológovia: Na Slovensko sa blíži väčšia vlna prachu zo Sahary

Bratislava 29. februára (TASR) - Vo štvrtok popoludní by sa nad Slovensko mala postupne dostávať vzduchová hmota, ktorá obsahuje väčšie množstvo prachu zo Sahary. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Prach zo Sahary sa nad Slovensko vyskytuje asi od 25. februára, avšak až vo štvrtok by sa na Slovensko mala postupne dostávať vzduchová hmota, ktorá ho obsahuje relatívne veľa, vysvetlil SHMÚ. "Nemalo by však ísť o rekordné množstvá, skôr pôjde o hodnoty, ktoré sa u nás v posledných rokoch vyskytujú v priemere počas troch dní ročne," podotkli meteorológovia.



Na Slovensku tak možno podľa nich bude farebný západ alebo východ Slnka.