Meteorológovia na Slovensku zaznamenali prvý tropický deň v roku
Maximum teploty vzduchu aspoň 30 stupňov Celzia bolo podľa operatívnych údajov nameraných hneď na niekoľkých staniciach.
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - V nedeľu meteorológovia na území Slovenska zaznamenali prvý tropický deň tohto roka. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Šanca na tropický deň je aj v ďalších dňoch vysoká a v najteplejších lokalitách rovnajúca sa istote,“ uviedli meteorológovia. Teplé počasie bude vrcholiť v strede budúceho týždňa a následne príde mierne ochladenie.
