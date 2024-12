Meteorológovia: Na Štedrý deň bude silno veterno

Bratislava 23. decembra (TASR) - Na Štedrý deň v utorok (24. 12.) bude silno veterno. Najmä na západe, východe a Gemeri môže vietor miestami v nárazoch presahovať 70 a ojedinele až 100 kilometrov za hodinu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti s tým, že na snehovej pokrývke sa budú lokálne vytvárať aj snehové jazyky.



"Najnepriaznivejšie počasie počas vianočných sviatkov pripadne na Štedrý deň," uviedli meteorológovia. Spomínajú aj nebezpečný jav - padavý vietor. "Ide o dôsledok vlny vzniknutej približne vo výške hrebeňa pohoria, ktorá sa prejavuje zosilnením vetra na záveternej strane pohoria," vysvetlili.



SHMÚ tvrdí, že je náročné predpovedať, do akej nadmorskej výšky až vlna v závetrí konkrétneho pohoria prepadne, no v aktuálnej situácii je najvyššie riziko za pohoriami na východnom Slovensku a Gemeri s vyššou nadmorskou výškou ako 1000 metrov nad morom s hrebeňom orientovaným v smere od západu na východ.



Silno veterno však bude aj na horách, pričom víchrica sa môže vyskytnúť nielen vo vysokých polohách Tatier, ale aj v pohoriach s nadmorskou výškou okolo 1000 metrov nad morom. "Okrem toho tieto podmienky povedú aj k zosilňovaniu prúdenia v lokálnych zúženinách, ako napríklad v Košickej kotline a vo Východoslovenskej nížine i v ďalších," spresnili meteorológovia. Tam okrem silných nárazov očakávajú aj vyššiu priemernú rýchlosť vetra až okolo 60 kilometrov za hodinu.



Snehových zrážok na Štedrý deň podľa SHMÚ veľa nebude, vyskytnú sa len slabé a najmä na severe.