Meteorológovia varujú pred dažďom i vetrom, platia výstrahy
Momentálne však nepredpokladajú, že by mali byť vyhlásené výstrahy druhého stupňa.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 23. októbra (TASR) - Na Slovensku platia vo štvrtok večer miestami výstrahy prvého aj druhého stupňa pred dažďom. Výstrahy platia až do piatka (24. 10.) rána. V noci treba počítať aj so silnejším vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Druhostupňová výstraha pred dažďom platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Rožňava a Liptovský Mikuláš. V týchto oblastiach sa očakáva ojedinelý úhrn zrážok nad 50 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedlo SHMÚ. Prvý stupeň výstrah platí pre viaceré okresy v Banskobystrickom kraji i pre okresy Ružomberok, Turčianske Teplice, Martin, Poprad, Spišská Nová Ves, Košice okolie a Gelnica.
Výstrahy prvého stupňa pred vetrom platia v noci v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji. Rovnako v okresoch Šaľa, Nitra a Myjava. S vetrom na horách treba v noci počítať v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.
