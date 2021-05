Meteorológovia: Pozor na vietor na západnom Slovensku

Bratislava 9. mája (TASR) - V niektorých okresoch západného Slovenska môže v nedeľu od 17. hodiny silnejšie zafúkať. Prvý stupeň výstrahy pred vetrom vydali meteorológovia pre okresy Senica, Skalica, Malacky, Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Výstraha v týchto okresoch platí predbežne do utorka (11. 5.) do 18.00 h. V nárazoch môže rýchlosť vetra dosiahnuť 85 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozornili.



V pondelok (10. 5.) od 6.00 do 18.00 vydal SHMÚ prvostupňovú výstrahu pred vetrom aj pre zvyšné okresy Bratislavského a Trnavského kraja. Tiež pre Nitriansky kraj s výnimkou okresu Levice a pre okresy Trenčín, Partizánske i Bánovce nad Bebravou.



Väčšinu okresov Žilinského kraja, Trenčianskeho kraja a okresy Banská Bystrica i Brezno má v pondelok v rovnakom čase potrápiť aj vietor na horách.