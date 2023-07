Meteorológovia sprísnili výstrahu pred požiarmi a vysokými teplotami

Praha 15. júla (TASR) - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v sobotu sprísnil výstrahu, ktorú vydal v spojitosti so suchom a vysokými teplotami. Vysoký stupeň rizika výskytu požiarov platí pre celé územie ČR. TASR správu prevzala zo spravodajského servera Novinky.cz.



"V dôsledku dlhotrvajúceho sucha hrozí vysoké nebezpečenstvo vzniku požiarov, ktoré sa môžu rýchlo rozšíriť, spôsobiť veľké škody a ohroziť ľudské životy," uviedol ČHMÚ. Úrad ľudí vyzval, aby v lesoch či inom prírodnom prostredí nezakladali ohne, nevypaľovali trávu, nefajčili, nehádzali na zem ohorky cigariet a nepoužívali zdroje otvoreného ohňa. Takisto upozornil na úsporné zaobchádzanie s vodou a uviedol aj odporúčania pre poľnohospodárov.



Vysoký stupeň rizika výskytu požiarov je od soboty predpoludnia až do odvolania v platnosti pre celé územie krajiny. Doteraz sa vzťahoval prevažne len na západnú časť ČR.



V sobotu do 20.00 h je najmä v západnej časti územia takisto v platnosti výstraha pred vysokou pravdepodobnosťou výskytu veľmi vysokých teplôt. Meteorológovia v tejto časti krajiny očakávajú teploty viac než 34 stupňov Celzia.



Upozorňujú na vysokú záťaž, ktorú takéto teploty pre ľudský organizmus predstavujú, i na nebezpečenstvo prehriatia a dehydratácie. Odporúčajú dodržiavať pitný režim, obmedziť fyzickú záťaž a vyhýbať sa pobytu na priamom slnku v poludňajších a popoludňajších hodinách. Tiež je potrebné venovať pozornosť malým deťom, starším a chorým obyvateľom, i zvieratám.