Meteorológovia upozorňujú na vietor v nižších polohách i na horách

Bratislava 7. februára (TASR) - V niektorých okresoch severného Slovenska platí v stredu večer prvý stupeň výstrahy pred vetrom. V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji tiež platí prvostupňová výstraha pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Výstraha pred vetrom platí do 22.00 h v okresoch Kežmarok, Poprad a Tvrdošín. Na horách treba s vetrom počítať do polnoci vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Prvostupňové a druhostupňové výstrahy pred vetrom sú v niektorých lokalitách vydané aj na štvrtok (8. 2.) večer.



Meteorológovia tiež varujú, že do štvrtka rána sa môže v Prešovskom a Žilinskom kraji tvoriť poľadovica. Výstraha prvého stupňa platí do 9.00 h v okresoch Bardejov, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Rovnako v okresoch Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Čadca.