Meteorológovia upozorňujú počas piatka na tvorbu poľadovice

Bratislava 16. februára (TASR) - Poľadovica sa môže v piatok (17. 2.) vyskytnúť vo väčšine okresov Slovenska. Doobeda najmä v západnej a strednej časti republiky, popoludní na severovýchode. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa.



V piatok od 3.00 h až do poludnia hrozí tvorba poľadovice vo všetkých krajoch okrem Prešovského a Košického. V týchto dvoch krajoch meteorológovia vydali výstrahu v piatok od 11.00 h až do polnoci.



Tvorba poľadovice podľa SHMÚ predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava, pohyb osôb či infraštruktúra. "Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," spresnili meteorológovia.



Vo štvrtok do 21.00 h naďalej platí najnižší stupeň výstrahy pred vetrom na horách v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno.