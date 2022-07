Meteorológovia v ČR varujú pred vysokými teplotami aj rizikom požiarov

Praha 19. júla (TASR) - Českí meteorológovia predĺžili výstrahu pred vysokými teplotami do štvrtka večera. Na niektorých miestach teplota prekročí 34 stupňov Celzia a hrozí aj vznik požiarov, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).



Výstraha pred teplotami, ktoré by mali presiahnuť 34 stupňov, platí pre Pardubický, Juhomoravský, Zlínsky, Olomoucký a Moravskosliezsky kraj a pre časť Královohradeckého kraja. Pre zvyšok republiky platí nižší stupeň výstrahy, teplota tam podľa meteorológov prekročí 31 stupňov.



Pri takto extrémnom počasí hrozí podľa ČHMÚ prehriatie organizmu a dehydratácia. "Odporúčame dodržiavať pitný režim, zvýšiť množstvo nesladených nealkoholických nápojov, ktoré je vhodné kombinovať s minerálnymi vodami," radí ČHMÚ.



Ľudia by nemali byť na obed a v popoludňajších hodinách na priamom slnku a mali by vtedy obmedziť fyzickú záťaž. Meteorológovia upozorňujú aj na nebezpečenstvo prehriatych áut a vyzývajú ľudí, aby v nich nenechávali deti ani zvieratá.



Extrémne počasie môže skomplikovať aj situáciu na železnici. Teplom roztiahnuté koľajnice sa môžu vybočiť, prípadne zlomiť. ČHMÚ ďalej varuje aj pred vznikom a šírením požiarov.



"Nezakladať oheň v prírode a najmä v lesoch, nevypaľovať trávu, neodhadzovať ohorky na zem, nepoužívať prenosné variče a iné zdroje otvoreného ohňa," vymenúva ČHMÚ rizikové činnosti, ktoré vedú ku vzniku požiaru. Zároveň odporúča šetriť s vodou.