Meteorológovia v stredu zaznamenali na viacerých miestach letný deň

Bratislava 11. mája (TASR) - Počasie na Slovensku bolo v stredu veľmi teplé, v najteplejších oblastiach dosiahla maximálna denná teplota viac ako 28 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo v Moravskom Svätom Jáne v okrese Senica, a to až 28,4 stupňa Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



"Prvý letný deň v tomto roku sme zaznamenali napríklad v Banskej Bystrici, v Revúcej, v Rimavskej Sobote, v Žiline, v Milhostove a v Košiciach, aj na ďalších staniciach napríklad na Kysuciach, na Spiši a na Zamagurí," priblížili meteorológovia.



Vo štvrtok (12. 5.) má podľa predpovede vystúpiť teplota ešte vyššie. "Je vysoko pravdepodobné, že zaznamenáme prvý tropický deň v tomto roku. Treba dodať, že prvý letný deň sme zaznamenali len nedávno, a to 3. mája. Po tomto dni nasledovalo niekoľko teplých aj ďalších letných dní, pričom zajtra toto teplé obdobie vyvrcholí," uviedol SHMÚ. V závere týždňa sa má podľa meteorológov ochladiť len o pár stupňov a teplé počasie by malo pokračovať.