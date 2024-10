METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Na západe SR bude aj v piatok silnejšie fúkať

Bratislava 17. októbra (TASR) - Silnejší vietor bude na západe Slovenska pokračovať aj v piatok (18. 10.). Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom. Pretrváva aj v piatok od polnoci do večera.



Výstraha pred vetrom sa týka okresov Bratislava, Malacky, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Žarnovica, Levice, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce a väčšiny okresov Trenčianskeho kraja. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu. Výstrahy trvajú väčšinou do 18.00 h, niekde aj do 21.00 h.