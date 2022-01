Meteorológovia varujú: Poľadovica sa môže tvoriť na celom Slovensku

Bratislava 21. januára (TASR) – Na celom území Slovenska sa môže v piatok tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu 1. stupňa. Meteorológovia zároveň varujú pred silným vetrom na horách, vo viacerých okresoch západného Slovenska a v okrese Poprad. Aj tu platí výstraha prvého stupňa pred vetrom.



Poľadovica sa môže tvoriť vo všetkých okresoch. Predstavovať môže potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu a pohyb osôb. Na cestách v severnejších okresoch stredného a východného Slovenska sa ojedinele budú tvoriť snehové jazyky a záveje.



Na západnom Slovensku a v okrese Poprad môže fúkať silný vietor väčšinou s rýchlosťou 45 a v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa. Výstraha pred vetrom platí do 19.00 h. Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.



So silným vetrom je potrebné rátať aj na horách nad pásmom lesa v okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja. Jeho rýchlosť môže dosiahnuť 70 až 85 a v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstraha prvého stupňa platí do 20.00 h a môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre turistiku a horolezectvo.



Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí pre viaceré okresy Košického a Prešovského kraja. Teplota tu v piatok ráno môže klesnúť až na -18 stupňov Celzia.