VYŤAHUJTE DÁŽDNIKY: Meteorológovia varujú pred dažďom

Bratislava 31. marca (TASR) - Na východe Slovenska sa počas štvrtka dá očakávať dážď vo všetkých okresoch a na strednom Slovensku v okrese Brezno si treba dať pozor pred povodňami z topiaceho sa snehu a dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Pre väčšinu okresov Košického kraja je vydaná výstraha prvého stupňa pred dažďom s úhrnom zrážok od 35 do 40 milimetrov. V okrese Sobrance sa očakáva úhrn zrážok od 35 do 50 milimetrov. Dážď sa môže ojedinele vyskytnúť v niektorých okresoch Banskobystrického a Trenčianskeho kraja s úhrnom zrážok od 35 do 45 milimetrov.



"Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," dodali meteorológovia.