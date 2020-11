Meteorológovia varujú pred hmlou a poľadovicou na celom Slovensku

Bratislava 25. novembra (TASR) - Na celom území Slovenska treba aj v ďalších dňoch počítať s poľadovicou a hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Tvorba poľadovice predstavuje podľa meteorológov potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu, pohyb osôb i infraštruktúru. Potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu predstavuje aj znížená dohľadnosť.



Výstrahy platia predbežne do piatka (27. 11.) do 11.00 h.