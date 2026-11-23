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Meteorológovia varujú pred vetrom vo viacerých okresoch Slovenska
V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 23. novembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred vetrom vo viacerých okresoch Slovenska. V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Zároveň upozorňuje aj na vietor na horách. Informoval o tom na svojom webe.
Silnejšie fúkať má v pondelok v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji a v okresoch Nitra, Komárno, Nové Zámky a Myjava. Výstraha tam platí od 9.00 do 16.00 h. Vietor môže ojedinele v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia.
SHMÚ vydal aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách. Týka sa okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Meteorológovia očakávajú vietor, ktorý môže miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ upozornil ústav.
V najvyšších polohách Tatier platí malé lavínové nebezpečenstvo
V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier i v najvyšších polohách západnej časti Nízkych Tatier v pondelok platí nad hranicou 1800 metrov nad morom (m n. m.) malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Nebezpečenstvo predstavuje predovšetkým previaty sneh na záveterných stranách najvyšších polôh. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
SLP upozorňuje na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, zárezy, kde sa sneh akumuluje. „Tu sa vplyvom zrážok spojených so silným vetrom môžu na záveterných stranách nachádzať menšie snehové dosky a vankúše. Počas dňa, najmä dopoludnia, sa stále očakáva slabé sneženie a silný vietor. Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehovej pokrývky sú veľkým predpokladom na vytvorenie nebezpečných druhov snehu v snehovej pokrývke,“ podotkli zo strediska.
Po prechode studeného frontu zasiahol horské územia Slovenska studený sektor, za ním bude prúdiť počas pondelka do horských oblastí Slovenska studený arktický vzduch. Súvislá snehová pokrývka je od 1500 m n. m. „Sneh si vzhľadom na nízke teploty zachováva prachový charakter a v najvyšších polohách leží na starej tvrdej snehovej pokrývke. Tieto dve vrstvy nie sú dostatočne zviazané a tvoria nebezpečnú vrstvu náchylnú na uvoľnenie, najmä dodatočným zaťažením,“ spresnili s tým, že dlhodobé nízke teploty prajú tvoreniu nebezpečných druhov zŕn v snehovom profile. Hrúbka vrstvy nového snehu sa môže meniť podľa orientácie, priemerne však 20 až 30 centimetrov.
Silnejšie fúkať má v pondelok v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji a v okresoch Nitra, Komárno, Nové Zámky a Myjava. Výstraha tam platí od 9.00 do 16.00 h. Vietor môže ojedinele v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia.
SHMÚ vydal aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách. Týka sa okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Meteorológovia očakávajú vietor, ktorý môže miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ upozornil ústav.
V najvyšších polohách Tatier platí malé lavínové nebezpečenstvo
V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier i v najvyšších polohách západnej časti Nízkych Tatier v pondelok platí nad hranicou 1800 metrov nad morom (m n. m.) malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Nebezpečenstvo predstavuje predovšetkým previaty sneh na záveterných stranách najvyšších polôh. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
SLP upozorňuje na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, zárezy, kde sa sneh akumuluje. „Tu sa vplyvom zrážok spojených so silným vetrom môžu na záveterných stranách nachádzať menšie snehové dosky a vankúše. Počas dňa, najmä dopoludnia, sa stále očakáva slabé sneženie a silný vietor. Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehovej pokrývky sú veľkým predpokladom na vytvorenie nebezpečných druhov snehu v snehovej pokrývke,“ podotkli zo strediska.
Po prechode studeného frontu zasiahol horské územia Slovenska studený sektor, za ním bude prúdiť počas pondelka do horských oblastí Slovenska studený arktický vzduch. Súvislá snehová pokrývka je od 1500 m n. m. „Sneh si vzhľadom na nízke teploty zachováva prachový charakter a v najvyšších polohách leží na starej tvrdej snehovej pokrývke. Tieto dve vrstvy nie sú dostatočne zviazané a tvoria nebezpečnú vrstvu náchylnú na uvoľnenie, najmä dodatočným zaťažením,“ spresnili s tým, že dlhodobé nízke teploty prajú tvoreniu nebezpečných druhov zŕn v snehovom profile. Hrúbka vrstvy nového snehu sa môže meniť podľa orientácie, priemerne však 20 až 30 centimetrov.