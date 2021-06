METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: V okrese Brezno hrozia povodne

Bratislava 21. júna (TASR) - V okrese Brezno hrozí prívalová povodeň. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý preto vydal výstrahu prvého stupňa.



"Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," uvádzajú meteorológovia. Dodávajú, že je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov. Platí to hlavne pre obce Telgárt, Šumiac, Vaľkovňa, Heľpa.



SHMÚ upozorňuje aj na búrky na väčšine územia Slovenska. Výstraha prvého stupňa platí do 22.00 h pre celý Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky a Žilinský kraj, tiež pre väčšinu Prešovského a Košického kraja a okresy Banská Bystrica, Brezno, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Výstrahy pred teplom platia do 18.00 h.