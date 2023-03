ROZFÚKA SA: V stredu a štvrtok platia na horách výstrahy

Bratislava 8. marca (TASR) - Meteorológovia varujú v stredu a štvrtok (9. 3.) pred vetrom na horách. V tejto súvislosti vydali výstrahy prvého stupňa pre niektoré okresy Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



V okresoch Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad platia výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách až do štvrtka do 21.00 h. Výstrahy platia rovnako pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Turčianske Teplice, Martin a Žilina. Pred vetrom na horách tu meteorológovia upozorňujú od 15.00 h do štvrtka 2.00 h. "V týchto okresoch sa na horách nad pásmom lesa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, teda až víchrica," uviedol SHMÚ.



V okresoch Tvrdošín a Námestovo bude v stredu od 14.00 h platiť výstraha prvého stupňa pred vetrom. Meteorológovia vydali to isté aj pre okres Poprad, avšak s platnosťou od 20.00 h. "Očakáva sa výskyt vetra s priemernou rýchlosťou nad 45 kilometrov za hodinu, a/alebo s nárazmi na úrovni 65 až 85 kilometrov za hodinu," uzavreli meteorológovia.