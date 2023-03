Meteorológovia vydali hydrologickú výstrahu pred prívalovou povodňou

Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal hydrologickú výstrahu druhého stupňa pred prívalovou povodňou. Predbežne by mala platiť pre okresy Komárno a Nové Zámky-juh do 19.30 h a pre okresy Ilava, Púchov, Považská Bystrica a Bytča do 22.45 h. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.



Na juhu Slovenska predpokladajú meteorológovia vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach výskyt sprievodných povodňových javov aj mimo tokov.



Na severe Slovenska zase očakávajú vzhľadom na intenzívne zrážky pri búrkach prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. "Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov," upozornili meteorológovia.



Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať.



Meteorológovia zrušili niektoré výstrahy pred povodňami



Meteorológovia zrušili výstrahy pred prívalovými povodňami v okresoch Ilava, Púchov, Považská Bystrica a Bytča. TASR o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Výstraha druhého stupňa tam mala pôvodne platiť do 22.45 h. Hydrologickú výstrahu ústav predčasne zrušil o 18.28 h.