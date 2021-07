Meteorológovia vydali upozornenie pred búrkami pre východnú časť Česka

Praha 18. júla (TASR) - Meteorológovia vydali na nedeľu výstrahy pred búrkami a záplavami pre viaceré oblasti vo východnej časti Českej republiky, najmä pre Moravu a Sliezsko. Búrky, ktoré počas soboty zasiahli väčšinu územia krajiny, spôsobili na niektorých miestach záplavy a zasahovať museli hasiči.



Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na nedeľu výstrahy pred ohrozením záplavami najvyššieho stupňa pre niektoré oblasti v Libereckom, Olomouckom a Úsťanskom kraji.



Povodňová pohotovosť platí v nedeľu do 12.00 h aj pre niektoré okresy okresy v Úsťanskom, Libereckom, Olomouckom a Moravskosliezskom kraji, uvádza ČHMÚ na svojej webovej stránke.



Veľmi silné búrky hrozia aj v ďalších okresoch vo východnej časti Čiech a na Morave. Mali by zasiahnuť najmä Moravu a Sliezsko, píše spravodajský server Novinky.cz. Sprevádzať ich budú prívalové dažde, ktoré môžu spôsobiť nárast hladiny vodných tokov.



Dažde v sobotu a počas noci na nedeľu zasiahli takmer celé územie ČR. Na viacerých miestach v severných Čechách podľa Noviniek.cz hrozia povodne.



Hasiči podľa svojich vyjadrení na Twitteri zasahovali na viacerých miestach pri evakuácii osôb a v súvislosti so zaplavenými cestnými komunikáciami, pivnicami a domami.