Meteorológovia zvýšili výstrahy pred búrkami na druhý stupeň

Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zvýšil v nedeľu poobede výstrahu pred búrkami v niektorých častiach Slovenska až na druhý stupeň. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha druhého stupňa pred búrkami platí pre okresy Nitra, Zlaté Moravce, Žarnovica, Banská Štiavnica, Zvolen, Detva, Lučenec, Partizánske, Prievidza, Žiar nad Hronom, Turčianske Teplice, Banská Bystrica a Brezno. Meteorológovia upozornili, že s búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 až 50 milimetrov a nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu.



Pre zvyšok Slovenska platí výstraha prvého stupňa pred dažďom s krúpami. Tie môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Podľa SHMÚ možno počítať s úhrnmi zrážok od 20 do 40 milimetrov a nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu.



Búrky by mali trvať do 20.00 h. SHMÚ upozornilo, že je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, akými sú stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov.



Pre niektoré okresy Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Tie môžu miestami dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia.